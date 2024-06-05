Банк России создаст сервис по внесению наличных через банкомат на счет в любом банке

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Банк России вместе с Росфинмониторингом займутся сервиса внесения наличных денег через банкомат на счет клиента в любом банке-участнике сервиса в рамках развития новых функций в Системе быстрых платежей, говорится в аналитическом докладе регулятора "Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке".

Такой сервис повысит удобство и доступность финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях. Его внедрение создаст возможности для дальнейшего наращивания функционала банкоматов благодаря возможностям онлайн-взаимодействия через СБП, сказано в докладе.

Кроме того, ЦБ планирует развивать текущий функционал СБП в сервисе С2G-платежей (cliet-to-goverment). В дополнение к оплате налогов, штрафов и проведению других обязательных платежей планируется реализовать возможность оплаты образовательных, медицинских и иных услуг бюджетных учреждений, в том числе посредством встраивания СБП в порталы государственных и муниципальных услуг.

Сервис C2B (client-to-bussines) планируется расширить путем реализации возможности платежей в торгово-сервисных предприятиях по СБП с использованием биометрических данных покупателя. Также планируется продолжить развитие программы лояльности, в том числе обеспечить моментальное зачисление кешбэка.

Регулятор также планирует поэтапное внедрение сервиса выставления и передачи электронных платежных счетов (e-invoice). Используя этот сервис, банки смогут предоставить бизнесу возможность выставления и оплаты счетов контрагентам по единым правилам и в единой информационной среде.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме в январе 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции), совершать переводы между юрлицами и ИП (B2B-операции), а также оплачивать налоги и штрафы (C2G-операции).

Переводами в СБП в первом квартале воспользовался каждый второй житель России, оплатой товаров и услуг - каждый третий, согласно данным ЦБ. В среднем один гражданин в I квартале 2024 года совершил 20 переводов и оплатил через СБП 13 покупок.