Сервис внесения наличных через банкомат на счет в любом банке могут запустить в 2025 году

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг и Банк России согласовали основные подходы к разработке сервиса внесения наличных через банкомат на счет клиента в любом банке, он может быть запущен в 2025 году, сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель директора федеральной службы Герман Негляд.

"Основные подходы мы уже согласовали. В то же время есть понимание, что нужны меры, компенсирующие возникающие риски. В этой связи эта возможность скорее всего будет реализована путем внесения наличных физическими лицами только на свои счета, не чужие. Также, видимо, будут суточные и месячные лимиты на такие внесения. И надо будет смотреть, как решать вопрос с анонимностью, с какого порога потребуется идентификация для совершения данной операции, с какой суммы", - сказал он.

"Не уверен, что мы запустим этот сервис в этом году. Думаю, реальный срок - это 2025 год", - добавил он.

ЦБ в июне опубликовал доклад, в котором заявлял о намерении разработать сервис внесения наличных денег через банкомат на счет клиента в любом банке-участнике сервиса в рамках развития новых функций в Системе быстрых платежей (СБП).

Такой сервис повысит удобство и доступность финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях. Его внедрение создаст возможности для дальнейшего наращивания функционала банкоматов благодаря возможностям онлайн-взаимодействия через СБП, говорилось в докладе.

В мае в силу вступил закон, обязывающий банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц. Переводить средства без комиссии в пределах лимита можно по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка, а также по номеру своего телефона через СБП. ЦБ позднее для удобства граждан увеличил для физлиц лимит одной операции в СБП с 1 млн до 30 млн рублей при переводе средств между своими счетами в разных банках.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме в январе 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции), совершать переводы между юрлицами и ИП (B2B-операции), а также оплачивать налоги и штрафы (C2G-операции).