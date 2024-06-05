ЦБ планирует реализовать в Системе передачи финансовых сообщений сервис трекинга

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Банк России планирует реализовать для пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) сервис мониторинга прохождения сообщений (трекинга). Об этом говорится в аналитическом докладе регулятора "Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке".

Система передачи финансовых сообщений Банка России – это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри РФ, так и за ее пределами.

ЦБ также планирует оптимизировать процесс подключения нерезидентов к СПФС, в том числе за счет коробочного решения. Для упрощения организации взаимодействия с системами передачи финансовых сообщений других стран планируется реализовать типовое решение, сказано в докладе.

Страны G7 и ЕС изучают варианты санкций против банков, использующих СПФС Банка России, сообщал Bloomberg. Так, по данным агентства, "некоторые союзники рассматривают меры, направленные против кредиторов из третьих стран, использующих СПФС, подобную SWIFT, для обхода торговых ограничений". По словам источника агентства, Евросоюз стремится согласовать пакет мер в преддверии саммита G7 в июне, "но несколько государств-членов ЕС выступили против полного запрета на использование СПФС из-за опасений, что такой шаг может повлиять на законные транзакции и нанести ущерб отношениям с третьими странами".

Пользователями СПФС по итогам 2023 года были 556 организаций, более четверти из них (159) составили нерезиденты из 20 стран. При этом иностранные участники в 2023 году направили финансовых сообщений в 2,2 раза больше, чем годом ранее, сообщал регулятор.

Ранее ЦБ публиковал подробный список участников СПФС на своем сайте, но он был скрыт в апреле 2022 года после новой волны санкций, в том числе в отношении крупнейших российских банков.