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"Сибантрацит" продал УК разреза "Кийзасский" покупателю Печорской горной компании

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ООО "Строймедиагрупп" получило почти 100% ООО "Управляющая компания "Разрез Кийзасский", сообщается в ЕГРЮЛ.

ЭкономикаГруппа "Сибантрацит" продала компанию, через которую владела 10% разреза "Кийзасский"Читать подробнее

Ранее УК "Разрез Кийзасский" принадлежала группе "Сибантрацит" (через несколько компаний). ООО "Управляющая компания "Сибантрацит", которая ранее непосредственно владела УК "Разрез Кийзасский" с 17 апреля находится в стадии ликвидации.

Как сообщалось, в конце мая "Сибантрацит" продал "Строймедиагрупп" ООО "Печорская горная компания" (ПГК), через которое владел почти 10% ООО "Разрез Кийзасский" (Кемеровская область). "Строймедиагрупп" подконтрольна Алексею Пестряеву, который с начала июня, согласно ЕГРЮЛ, занял пост ее гендиректора.

Оставшимися 90% "Кийзасского" владеют две кипрские компании: у Allevia Investmenys Limited почти 50%, у Hillestrato Investmenys Limited - 40%. На официальном сайте "Сибантрацита" разрез "Кийзасский" больше не упоминается как актив группы, между тем, есть отдельный сайт по "Кийзасскому". По данным этого сайта, балансовые запасы предприятия на 1 января 2024 года составляли 97,6 млн тонн, в 2023 году разрез добыл 7,1 млн тонн угля.

Группа "Сибантрацит" производит и экспортирует антрацит UHG и другие металлургические угли. В 2022 году предприятия группы добыли 24,55 млн тонн угля, добычу за 2023 год группа не раскрывала, за исключением данных по разрезу "Верхнетешский", который в прошлом году добыл 1 млн тонн угля марки Т. В состав группы входят разрезы и углеобогатительные предприятия в Новосибирской и Кемеровской областях.

"Сибантрацит", а также добывающие активы группы 1 мая были добавлены в расширенный SDN List.

До середины ноября 2023 года предприятия группы составляли сибирский дивизион УК "Элси" (прежнее название нынешней УК "Эльга"). В середине ноября 2023 года "Элси" продала их ООО "Башкирский промышленный холдинг", которое с февраля переименовано в ООО "Сибкапитал".

Сибантрацит Элси Строймедиагрупп Разрез Кийзасский
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