"Мегафон" 11 июня проведет сбор заявок на два выпуска бондов объемом до 20 млрд руб.

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU -ПАО "Мегафон" 11 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2,5-летних облигаций серии БО-002P-04 объемом не более 10 млрд рублей и на выпуск облигаций серии БО-002P-05 со сроком обращения 2,8 года объемом не более 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску будут переменными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по обоим выпускам - не более 120 б.п. По выпуску со сроком обращения 2,5 года купоны квартальные, по займу со сроком обращения 2,8 года 1-10-й купоны квартальные, 11-й купонный период продолжительностью 60 дней.

Организатором выпуска со сроком обращения 2,5 года выступит Альфа-банк, со сроком обращения 2,8 лет - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 18 июня. Эмиссии будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождение теста.

В конце мая "Мегафон" увеличил объем программы облигаций серии 002Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых бондов "Мегафона" общим объемом 30 млрд рублей.