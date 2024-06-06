РФПИ объявил о новых совместных инвестициях с фармкомпаниями с Кубы и из Индии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил о новых совместных инвестициях в сфере фармацевтики.

РФПИ и консорциум с участием государственного фармацевтического холдинга Кубы BioCubaFarma и российских фармпроизводителей планируют сотрудничество в сфере разработки и последующего производства портфеля лекарственных препаратов против онкологических и возрастозависимых заболеваний. Объем инвестиций на первоначальном этапе составит до 1 млрд рублей с возможностью последующего увеличения до 10 млрд рублей, говорится в сообщении.

Кроме того, РФПИ и Cadila Pharmaceuticals Ltd., одна из ведущих частных индийских фармацевтических корпораций, договорились о совместных инвестициях в проект создания фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов на территории России.

Объем необходимых инвестиций для реализации проекта на первом этапе оценивается в 10 млрд рублей. РФПИ в рамках подписанного соглашения проинвестирует до 1,5 млрд рублей.

Предполагаемая мощность фармацевтического комплекса превысит 1 млрд единиц лекарственных средств (включая препараты для лечения болезней сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерологии и диабета) и около 1,5 тыс. тонн активных фармацевтических ингредиентов в год с возможностью расширения объемов производства в дальнейшем. Запуск предприятия ожидается в 2027 году.