Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,5%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил нисходящий импульс вечера предыдущего дня из-за фиксации прибыли игроками после двухдневного отскока на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, подорожавшего сырья (нефть Brent подросла к $78,7 за баррель, растут металлы) и ожидания роста ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,4-0,5%, причем второй откатился ниже рубежа 3200 пунктов; в лидерах снижения выступают акции "Роснефти" и металлургов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3196,13 пункта (-0,5%), индекс РТС – 1135,82 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 88,61 рубля (-0,16 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), ОК "Русал" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "ТКС Холдинг" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,4% "префы"), ВТБ (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,3%), Polymetal (+0,1%).

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