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Малые Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2 введены в строй в Карелии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ООО "Норд Гидро - Белый порог" (НГБП, Сортавала, Карелия) ввело в эксплуатацию две Белопорожские малые гидроэлектростанции на реке Кемь в Карелии, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Церемония ввода состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг.

Строительство малых ГЭС в Карелии является совместным проектом РФПИ, Нового банка развития БРИКС, Промсвязьбанка (ПСБ), а также партнеров из Китая и Ближнего Востока.

"Запуск Белопорожских ГЭС - результат проекта по строительству первого крупного объекта генерации в республике за последние 30 лет. (...) Важно, что ГЭС являются объектом "зеленой" генерации: использование возобновляемых источников энергии позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду. Среди других преимуществ проекта также высокая степень локализации. Более 70% основного оборудования ГЭС, включая турбины и электрогенераторы, ключевые детали и компоненты, произведено российскими предприятиями", - приводятся в сообщении слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.

"Ввод Белопорожских малых ГЭС имеет огромное значение не только для Карелии и северо-запада нашей страны, но и для всей энергосистемы России, так как производимая электроэнергия будет поставляться на оптовый внутренний рынок", - цитирует пресс-служба председателя ПСБ Петра Фрадкова.

Общая установленная мощность двух малых гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии превысит 230 млн кВт.ч. Белопорожские ГЭС осуществляют поставки электроэнергии в рамках договоров поставки мощности (ДПМ).

Ввод Белопорожских ГЭС позволит Карелии нарастить собственные генерирующие мощности, а также сократить энергодефицит и зависимость от привозных видов топлива.

Как сообщалось, строительство малых Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2 в Карелии началось в 2016 году. Общая стоимость работ составляет 11,8 млрд рублей.

ООО "Норд Гидро - Белый порог" зарегистрировано в 2015 году с целью строительства этих ГЭС. По данным ЕГРЮЛ, 51% уставного капитала НГБП принадлежат ООО "НГБП-Инвест" (Петербург), 20,21% - Ayar International Investments Company (Саудовская Аравия), 13,47% - ООО "ППИТ-1" (Москва), 13,3% - ООО "Синомек Гидро" (российская дочка китайской энергетической инжиниринговой корпорации China State Energy Engineering Corp. Ltd., Sinomec). Еще 1,35% владеет Co-Investment Partnership I L.P. (Каймановы острова), оставшиеся 0,67% - у Co-Investment Partnership III C.V. (Нидерланды).

Карелия Петербург ПСБ Промсвязьбанк РФПИ
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