Европейские индексы в четверг выросли на решении ЕЦБ снизить ставки

Фото: IMAGO/Jan Huebner/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы повысились в четверг на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,66%, до 524,68 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,47%, германский DAX - 0,41%, французский CAC 40 - 0,42%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 выросли на 1% и 0,8% соответственно.

ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам июньского заседания. В результате базовая ставка по кредитам теперь составляет 4,25%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%. По словам главы регулятора Кристин Лагард, решение о снижении ставок поддержали все члены руководства ЕЦБ кроме одного.

Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год до 0,9% с ожидавшихся в марте 0,6%, понизил прогноз на 2025 год до 1,4% с 1,5%. Прогноз инфляции на текущий год поднят до 2,5% с ожидавшихся ранее 2,3%, на 2025 год - до 2,2% с 2%.

Лагард на пресс-конференции по итогам заседания сообщила, что уверенность руководства регулятора в дальнейшем замедлении инфляции усилилась в последние месяцы, однако центробанк хочет получить больше статданных для принятия решений о дальнейшей траектории процентных ставок.

При этом она отказалась подтвердить, что ЕЦБ уже вступил в фазу нормализации ставок, но добавила, что уровень ставок пока далек от нейтрального.

Между тем статданные, опубликованные в четверг, показали более существенное, чем ожидалось, снижение розничных продаж в еврозоне в апреле и неожиданное сокращение заказов промпредприятий Германии.

Объем розничных продаж уменьшился на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Между тем, объем заказов промышленных предприятий ФРГ в апреле сократился на 0,2% по сравнению с мартом, говорится в отчете статистического управления страны. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 0,3%.

Акции французской Remy Cointreau подешевели на 0,1% из-за слабых результатов компании по итогам завершившегося в марте фингода. Годовые показатели чистой прибыли и выручки производителя алкогольной продукции снизились, однако прогнозы Remy Cointreau оказались позитивными: компания ожидает постепенного восстановления выручки в текущем фингоду и рассчитывает вернуться к темпам роста в 7-9% в следующем фингоду.

Капитализация Stellantis в Милане увеличилась на 0,6%. Накануне стало известно, что автомобильный концерн отзывает более полумиллиона автомобилей брендов DS и Citroen, оснащенных определенными типами подушек безопасности японской Takata. Отзыв коснется 530 тыс. автомобилей моделей DS3 и C3, произведенных в период с 2009 по 2019 год. Никаких рисков для других подушек и других моделей автомобилей не выявлено, заявили в компании.

Бумаги шотландской John Wood Group прибавили в цене 8%. Компания, являющаяся поставщиком услуг в сфере энергетики, сообщила, что приняла решение начать переговоры с дубайской Sidara (бывшая Dar Group), сделавшей ей предложение о покупке. На прошлой неделе Sidara улучшила свое предложение, оценив Wood Group в 1,59 млрд фунтов стерлингов (более $2 млрд).

Цена акций LVMH увеличилась на 1,3% на новости, что Фредерик Арно назначен управляющим директором Financiere Agache, холдинговой компании, через которую семья Арно контролирует LVMH. Фредерик Арно - один из пятерых детей главы группы Бернара Арно.

Рыночная стоимость GSK опустилась на 0,8%. Британская фармкомпания достигла соглашения о покупке американской биотехнологической компании Elsie Biotechnologies за $50 млн.

Во Франкфурте активный подъем продемонстрировали акции SAP, подорожавшие на 3,6%, в Париже - бумаги Edenred, выросшие в цене на 4,7%.