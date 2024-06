Индексы США завершили четверг слабыми изменениями без единой динамики

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми изменениями без единой динамики.

Днем ранее S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, и теперь инвесторы ждут появления каких-либо важных факторов или новостей, которые могут существенно сдвинуть рынок в ту или иную сторону.

При этом публикация большой порции статистики не оказала существенного влияния на настроения трейдеров. Их внимание сосредоточено на данных о состоянии рынка труда США в мае, которые будут обнародованы в пятницу.

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле увеличился на 8,8% относительно предыдущего месяца и составил $74,6 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составляло $68,6 млрд, а не $69,4 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение дефицита до $76,1 млрд с объявленного ранее мартовского уровня.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 8 тыс. и составило 229 тыс., по данным министерства труда. Неделей ранее показатель составлял 221 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали рост до 220 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели.

Производительность труда в США в первом квартале выросла на 0,2% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Предварительно сообщалось о подъеме на 0,3%. Аналитики прогнозировали пересмотр до 0,1%.

Тем временем оценка роста стоимости рабочей силы в январе-марте была понижена до 4% с первоначальных 4,7%, тогда как эксперты ожидали пересмотра до 4,9%.

Котировки акций Lululemon Athletica в четверг подскочили на 4,8%. Производитель и ритейлер спортивной одежды в первом финквартале (завершился 28 апреля) увеличил чистую прибыль на 11% и расширил программу buyback на $1 млрд.

Цена бумаг Salesforce Inc. повысилась на 2,6% на новости о том, что член совета директоров Мейсон Морфит увеличил пакет акций компании почти до $1 млрд, сообщает MarketWatch.

Кроме того, подорожали акции Amazon.com Inc. - на 2,1%, Tesla - на 1,7%, Nike Inc. и Procter & Gamble Co. - на 1,5%, Boeing Co. - на 0,8%, Chevron Corp. - на 0,6%, International Business Machines и Cisco Systems Inc. - на 0,5%.

Цена бумаг Victoria's Secret упала на 6,5%. Владелец одноименного бренда нижнего белья неожиданно получил чистый убыток в первом финквартале, закончившемся 4 мая.

Стоимость Big Lots рухнула на 18,2%. Ритейлер-дискаунтер товаров для дома в первом финквартале (завершился 4 мая) получил скорректированный убыток и выручку хуже консенсус-прогноза.

Котировки ADS NIO снизились на 6,8%. Китайский производитель электромобилей в январе-марте увеличил чистый убыток на 8%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 1,2%. Днем ранее производитель графических процессоров вышел на второе место по капитализации среди компаний США, впервые обогнав Apple Inc..

Цена бумаг Apple в четверг опустилась на 0,7%, Intel Corp. - на 1,2%, 3M Co. - на 0,9%, Goldman Sachs Group - на 0,8%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 78,84 пункта (на 0,2%) и достиг 38886,17 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 снизилось по итогам торгов на 1,07 пункта (на 0,02%) - до 5352,96 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 14,78 пункта (на 0,09%) и завершил сессию на отметке 17173,12 пункта.