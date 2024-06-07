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"Газпром" обеспечивает россиян рекордными для июня объемами газа

Пик в 678,2 млн куб. м достигнут 4 июня

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Поставки из Единой системы газоснабжения России со 2 по 5 июня шли выше предыдущего рекордного значения для этого месяца (был зафиксирован 5 июня 2023 года - 633,1 млн куб. м газа), сообщил "Газпром".

"Новый абсолютный рекордный пик - 678,2 млн куб. м газа - достигнут 4 июня 2024 года", - уточнил концерн.

Поставки на рекордных уровнях продолжаются, отмечает компания.

"Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах Единой системы газоснабжения традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты, подчеркивается в сообщении.

Газпром
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