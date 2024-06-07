Совкомбанк оплатит 90% ХКФ банка акциями допэмиссии, 10% – деньгами

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совкомбанк оплатит 90% стоимости ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) допэмиссией своих акций, оставшиеся 10% – деньгами.

Как говорится в сообщении Совкомбанка, изменение условий сделки позволит более эффективно использовать капитал и чистую прибыль обоих банков для быстрого роста группы.

В рамках сделки Совкомбанк выпустит 1 млрд 897 млн 455,317 тыс. акций по цене 17,44 рубля за акцию. Объем допэмиссии – 10 млрд 879,9 млн рублей.

"Изменения в договоренностях не влияют на планы по интеграции банков, которая началась в первом квартале 2024 года, но позволит провести слияние двух банков и переход на единую банковскую лицензию быстрее, что сэкономит капитал для более быстрого органического роста", - отмечает Совкомбанк.

Ранее Совкомбанк сообщил, что может оплатить допэмиссией своих акций не только первую, но и вторую часть сделки по покупке ХКФ банка (все 100%). Для этого требовалось увеличить общий объем допэмиссии акций на 1 млрд штук – до примерно 2 млрд акций.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года. Сделку планируется закрыть до конца 2024 года.

На первом этапе Совкомбанк собирался выкупить 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей). На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк рассчитывал приобрести оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые предполагалось оплатить денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Для оплаты второй части сделки Совкомбанк допускал использование средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO в декабре 2023 года составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей).

Акционеры Совкомбанка в начале мая приняли решение увеличить уставный капитал банка за счет допэмиссии акций, размещаемой в рамках первого этапа сделки по покупке ХКФ банка. Совкомбанк по закрытой подписке планировал разместить 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Объем допэмиссии по номиналу - 117,3 млн рублей.

Сейчас уставный капитал Совкомбанка составляет 2,07 млрд рублей, он состоит из 20,694 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

Акции допэмиссии планировалось разместить в пользу ООО "УК "Смарт капитал", действующего в качестве доверительного управляющего комбинированным ЗПИФ "Финансовая независимость". Единственным владельцем УК, по данным ЕГРЮЛ, является Ибрагим Загидулин (ранее ему принадлежало 9,9% ХКФ банка).

Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является компания "Хоум капитал" (ее учредители не раскрываются). Она получила 49,5% ХКФ банка в январе 2023 года. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко - по 9,9% каждый.

Доля "Хоум капитала" в ХКФ банке выросла почти вдвое после погашения казначейских акций.

Совкомбанк по итогам I квартала 2024 года с активами в 3,406 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ХКФ банк с активами в 292 млрд рублей – 32-е место.