"Трубная металлургическая компания" продала Ярцевский метзавод

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Трубная металлургическая компания" (ТМК) закрыла сделку по продаже Ярцевского металлургического завода (ООО "ТМК-ЯМЗ", Смоленская область).

"Продажа Ярцевского метзавода позволит ТМК сосредоточиться на профильном для компании бизнесе – разработке и поставках передовых трубных решений, сервисных услугах и комплексных инжиниринговых проектах", - говорится в сообщении компании.

Условия сделки и покупателя в компании не разглашают.

ТМК приобрела Ярцевский элекрометаллургический завод в 2020 году за 15 млрд рублей. Производственная мощность предприятия составляла тогда более 300 тыс. тонн сортового проката в год. На момент продажи мощности завода были увеличены до 350 тыс. тонн в год.

До 2019 года владельцем ярцевского завода был "Евраз НТМК" (входит в группу Evraz), в 2019 году ЯМЗ интересовался также Загорский трубный завод Дениса Сафина.