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Европейские рынки акций снизились в пятницу

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в пятницу, инвесторы оценивали решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) и статданные из еврозоны и США.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,22%, до 523,55 пункта.

Британский индекс FTSE 100 и французский CAC 40 опустились на 0,48%, германский DAX - на 0,51%, итальянский FTSE MIB - на 0,5%, испанский IBEX 35 - на 0,34%.

ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Снижение стало первым с 2019 года. По словам главы регулятора Кристин Лагард, решение поддержали все члены руководства ЕЦБ, кроме одного.

Лагард на пресс-конференции по итогам заседания сообщила, что уверенность руководства регулятора в дальнейшем замедлении инфляции усилилась в последние месяцы, однако центробанк хочет получить больше статданных для принятия решений о дальнейшей траектории процентных ставок.

По словам главы Бундесбанка, члена совета управляющих ЕЦБ Йоахима Нагеля, решение о смягчении денежно-кредитной политики не было преждевременным, однако европейский ЦБ не будет "действовать на автопилоте" в плане дальнейшего снижения ставок.

ВВП еврозоны в первом квартале 2024 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза (Eurostat), представившего в пятницу окончательные данные. В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,4%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и ожиданиями опрошенных Trading Economics экспертов.

Объем промышленного производства в ФРГ в апреле уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в апреле вырос на 1,6% относительно предыдущего месяца, импорт увеличился на 2%. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 1,1%, второго - на 0,6%.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 272 тыс., заявило министерство труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 185 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 180 тыс.

При этом безработица в США в мае повысилась до максимальных с января 2022 года 4% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения, отмечает Trading Economics.

Акции Renault подешевели на 1,4% по итогам торгов в пятницу на сообщениях, что власти Европы активно подталкивают компании к строительству заводов по выпуску аккумуляторов для электромобилей в регионе для того, чтобы снизить зависимость от поставок из Азии.

В Лондоне значительно снизилась капитализация горнодобывающих компаний: Endeavour Mining - на 6%, Fresnillo - на 5,7%, Antofagasta - на 3,1%.

Во Франкфурте в число лидеров падения вошли автомобильные Daimler Truck Holding (-4,2%), Porsche Automobil Holding (-1,3%) и Mercedes-Benz Group (-1%), а также энергетические RWE (-2%) и E.ON (-1,9%).

Рыночная стоимость Kering повысилась на 0,7% на новости, что Лоран Клакен был назначен новым PR-директором производителя товаров класс "люкс".

Бумаги французской Exosens взлетели в цене на 12,5% в первый день торгов после IPO в Париже, в рамках которого производитель военных очков ночного видения привлек 340 млн евро при оценке всей компании чуть выше 1,1 млрд евро.

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