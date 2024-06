Фондовые индексы США снизились в пятницу, но выросли по итогам недели

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в пятницу на данных с рынка труда.

Между тем по итогам недели Dow Jones увеличился на 0,3%, S&P 500 - на 1,3% и Nasdaq Composite - на 2,4%.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 272 тыс., сообщило министерство труда. Безработица повысилась до 4% по сравнению с 3,9% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 180 тыс., The Wall Street Journal - на 190 тыс. При этом большинство экспертов не ожидали изменения уровня безработицы.

Инвесторы ожидали, что отчет по рынку труда предоставит больше доказательств охлаждения американской экономики, что могло бы стать причиной для снижения процентных ставок Федеральной резервной системой несколько раз в текущем году. Однако опубликованные данные не оправдали ожидания, и это может подтолкнуть Федрезерв к сохранению стоимости кредитования на высоком уровне в течение более длительного времени, пишет MarketWatch.

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок в сентябре в 55% по сравнению с 68% до публикации отчета Минтруда.

Цена акций GameStop рухнула более чем на 39%, что стало наихудшим дневным снижением с февраля 2021 года. Владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники в первом финквартале (завершился 4 мая) сократил чистый убыток в 1,6 раза, но скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий экспертов. Кроме того, компания объявила о намерении провести допэмиссию объемом 75 млн акций.

Котировки бумаг Vail Resorts упали на 10,3%. Оператор горнолыжных курортов в третьем финквартале (февраль-апрель) увеличил чистую прибыль на 11%, однако ухудшил годовой прогноз.

Стоимость DocuSign Inc. опустилась на 4,7%, несмотря на хорошую отчетность за прошедший квартал и сильный прогноз на год.

Акции Semtech Corp. подешевели на 17,9% после того, как поставщик полупроводниковых компонентов объявил об уходе президента и главного исполнительного директора Пола Пикла.

Кроме того, дешевеют бумаги Newmont Corp. - на 5%, Freeport-McMoRan Inc. - на 3,9%, Corteva Inc. - на 3,7%, Tesla - на 0,3%, Amazon.com Inc. - на 0,4%, Boeing Co. - на 0,6%, Cisco Systems Inc. - на 0,8%.

Между тем акции Virgin Galactic прибавили в цене 2,1% на фоне подготовки компании к последнему коммерческому рейсу космолета Unity в рамках миссии Galactic 07. В 2026 году должна начаться коммерческая эксплуатация новых космолетов Delta.

Помимо этого выросли котировки бумаг International Business Machines и Intel Corp. - на 1,1%, Apple Inc. - на 1,2%, 3M Co. - на 2,7%, Travelers Cos. - на 1,5%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 87,18 пункта (на 0,22%) и составил 38798,99 пункта. Лидерами снижения стали акции UnitedHealth Group, подешевевшие на 2,2%, Walmart Inc. - на 1,9% и McDonald's Corp. - на 1,7%.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось по итогам торгов на 5,97 пункта (на 0,11%) - до 5346,99 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 39,99 пункта (на 0,23%) и завершил сессию на отметке 17133,13 пункта.