Дом из фильма "Один дома" нашел покупателя при цене в $5,25 млн

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Дом, где проходили съемки картины "Один дома" в Уиннетке (Иллинойс), нашел покупателя всего за неделю после того, как был выставлен на продажу, пишет Realtor.com.

Нынешний статус объекта - under contract, то есть продавец и покупатель подписали контракт, но сделка еще может не состояться.

Дом был выставлен на продажу за $5,25 млн, однако за сколько его покупают, неизвестно.

Площадь объекта составляет 9126 кв. футов (около 848 кв. м). В доме пять спален и шесть ванных комнат. Сейчас он уже мало напоминает дом из популярной рождественской картины, отмечает Realtor.com. В 2018 году его реконструировали, добавив кухню, вторую гостиную, крытую баскетбольную площадку и кинотеатр.

Объект продается второй раз после выхода фильма "Один дома" в 1990 году. В 2012 году его купили за $1,58 млн, в то время как на продажу он выставлялся за $2,4 млн.