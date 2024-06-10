Курс рубля укрепился на фоне подорожавшей нефти

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В понедельник на "Московской бирже" подешевели доллар США, евро и китайский юань, евро при этом обновил минимальные отметки с конца июня 2023 года. Рубль уверенно подорожал к бивалютной корзине на фоне сильно подорожавшей нефти и на сигналах Банка России о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании 26 июля.

К 19:00 доллар подешевел на 79,75 копейки, до 88,55 рубля. Евро подешевел на 1,23 рубля, до 95,34 рубля; в ходе торгов курс евро падал до 94,6 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 99,33 копейки, до 91,6 рубля. Юань подешевелна 8,3 копейки - до 12,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно подорожал к основным валютам по итогам понедельника, обновил в первой половине дня максимальные отметки в паре с евро с июня прошлого года. Курс рубля растет на фоне сильно подорожавшей нефти, кроме того, участники рынка продолжают отыгрывать пятничное сообщение Банка России о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 26 июля, и заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

По ее словам, решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% было принято "широким консенсусом", обсуждались аргументы в пользу неизменности или повышения ставки. Совет директоров рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 базисных пунктов, мнений о необходимости повышения ставки стало больше по сравнению с апрельским заседанием, добавила председатель Банка России.

К следующему заседанию совета директоров по ставке 26 июля ЦБ получит дополнительные данные для принятия того или иного решения, также отметила Набиуллина. Банк России сохраняет приверженность возвращению инфляции к цели в 4% и допускает возможность существенного повышения ключевой ставки на заседании в июле, ранее заявляла глава ЦБ.

Федеральный бюджет в январе-мае 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 983 млрд рублей, или 0,5% ВВП, сообщил Минфин.

Поправками в закон о бюджете текущего года, которые находятся на рассмотрении в Госдуме, дефицит предусмотрен в размере 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

В январе-апреле дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 3,963 трлн рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита за этот период была на уровне 1,484 трлн рублей, или 0,8% ВВП.

В январе-мае прошлого года дефицит составлял 3,03 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Доходы бюджета за пять месяцев составили 14,289 трлн рублей, что на 45,5% больше показателя января-мая 2023 года, расходы - 15,272 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 18,9%.

Министерство отмечает, что в поступлении ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета (+34% г/г), так и бюджетной системы в целом (+28% г/г) - наблюдается устойчивая положительная динамика.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 9,338 трлн рублей. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-мая выросли на 19,1% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов.

Нефтегазовые доходы составили 4,951 трлн рублей, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года (+73,5% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть.

Внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 18,8% и составило $50,5 млрд.

По данным Федеральной таможенной службы по экспорту-импорту, в том числе экспорт товаров из России в январе-апреле 2024 года снизился в годовом выражении на 0,3% - до $135,1 млрд, импорт сократился на 9,1%, до $84,6 млрд.

За январь-апрель 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $42,5 млрд, в том числе экспорт - $135,5 млрд, импорт - $93,0 млрд.

Экспорт товаров из России в Европу за январь-апрель 2024 года составил $21,0 млрд, сократившись на 39,7%, в Азию - $101,4 млрд, увеличившись на 11,1%, в Африку - $7,8 млрд, увеличившись на $32,2%, в Америку - $4,8 млрд, увеличившись на 39,6%.

Импорт в Россию из Европы за январь-апрель 2024 года составил $22,2 млрд, сократившись на 19,2%, из Азии - $56,5 млрд, снизившись на 3,6%, из Африки - $1,1 млрд, сократившись на 4,5%, из Америки - $4,5 млрд, сократившись на 18,9%.

"Рубль в понедельник укрепляется, торгуется в районе 88,8 к доллару США. На прошедшей неделе курс рубля укрепился на 0,8%, закрыв прошлую неделю на уровне 89,3. Поддержку курсу рубля продолжают оказывать продажи со стороны экспортеров, жесткая монетарная политика регулятора, а также продажи валюты со стороны ЦБ (с 7 июня продажи вырастут до 8 млрд руб.) В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки в диапазоне 87,5-90,5 рублей за доллар США", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Рубль на старте сессии испытал резкую просадку, однако она не получила продолжения. Перед открытием основных торгов российская валюта перешла к активному укреплению и торгуется сейчас в хорошем плюсе недалеко от максимальных с конца мая уровней, которые были достигнуты на прошлой неделе. Спрос на иностранную валюту остается относительно слабым, что может объясняться слишком медленным восстановлением импорта. В то же время предложение инвалюты по-прежнему стабильно благодаря большим обязательствам экспортеров по возврату валютной выручки. Правда, ее объем может постепенно уменьшаться на фоне существенно подешевевшей за два месяца нефти, а также из-за вероятного сохранения связанных с санкциями и геополитикой проблем с поставками ключевых сырьевых товаров из России за рубеж", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российский рубль в понедельник достаточно мощно укрепился в парах с иностранными валютами. Доллар США снова ушел ниже 89 рублей и продолжает падать. Таким образом инвесторы учитывают сигналы Центробанка, которые были даны в пятницу: на июльской встрече регулятора не исключено повышение ключевой ставки с целью контроля над инфляцией. Доллар США может понизиться к 88,5 рубля без каких-либо усилий", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть усилили рост на торгах в понедельник.

Трейдеры ждут ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду. Кроме того, внимание инвесторов направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы, завершающееся в среду.

К 19:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на 2,2% до $81,36 за баррель, июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на 2,46%, до $77,39 за баррель.

Цены на нефть опускались с начала апреля на сигналах снижения спроса, а также на фоне уменьшения премии за геополитический риск. Давление на рынок на прошлой неделе оказало решение ОПЕК+ о постепенном сворачивании части ограничений на добычу нефти.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 11 июня на 23,38 копейки, до 88,9944 рубля, и уменьшил курс евро на 1,0549 рубля, до 95,6367 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в понедельник вырос на 32,49 копейки по отношению к пятнице и составил 88,9747 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 15,01 копейки, до 88,9639 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 067,2 млн, из которых $325,891 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $741,309 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 85,44 копейки, до 95,7048 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 99,57 копейки, до 95,6142 рубля. Объем торгов евро составил 440,196 млн евро, из которых 106,464 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 333,732 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник продемонстрировали преимущественно смешанную динамику. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 июня упала на 12 базисных пунктов, до 16% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась относительно пятницы на 1 базисный пункт, до 16,05% годовых, версия на три месяца, напротив, повысилась на 1 базисный пункт, до 16,12% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев повысилась в понедельник на 3 базисных пункта, до 16,32% годовых.