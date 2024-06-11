"Мосбиржа" унифицирует расписание торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 17 июня продлевает торги спот- и своп-инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов до 19:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба биржи.

"Продление периода заключения сделок с валютными парами и драгоценными металлами унифицирует расписание торгов валютой и драгоценными металлами с инструментами остальных рынков "Московской биржи" и позволит повысить эффективность операций частных и институциональных инвесторов", - отмечается в сообщении.

Ранее заключение сделок в основном режиме было доступно до 11:00, 12:30 и 15:15 по Москве в зависимости от валютной пары.

Биржа добавляет, что с 3 июня период заключения адресных сделок и клиринга внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) между профессиональными участниками торгов - брокерами и банками - был продлен до 23:50 по Москве. Ранее заключение адресных сделок было доступно до 19:00.