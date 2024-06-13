Рынки акций Европы завершили среду подъемом после трех дней снижения

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду на позитивной ноте после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Значение сводного индекса крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличилось на 1,1% и достигло 522,89 пункта.

Германский индикатор DAX вырос на 1,4%, британский FTSE 100 - на 0,8%, французский CAC 40 - на 1%. Итальянский FTSE MIB прибавил 1,4%, испанский IBEX 35 - 0,6%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае увеличились на 2,8% в годовом выражении после роста на 2,4% месяцем ранее, согласно окончательным расчетам статистического управления страны. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 0,2%.

Это совпало как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами аналитиков.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в мае повысились на 2,4% в годовом выражении. Таким образом, инфляция усилилась с 2,2% в апреле.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) осталась на отметке 3%.

Бумаги представителей полупроводниковой отрасли выросли в среду, в том числе Infineon Technologies - на 2,3%, STMicroelectronics - на 3,3%, ASM International - на 0,4%.

Котировки акций RWS Holdings, которая предоставляет услуги перевода, взлетели на 21,3%. Эта британская компания заявила, что ожидает улучшения финансовых показателей во втором финполугодии, которое завершится в сентябре. В первом финполугодии доналоговая прибыль RWS упала в 1,7 раза. Также компания повысила дивиденды на 2,1% - до 2,45 пенса.

Между тем цена бумаг Legal & General упала на 5,5%. Британская компания, которая занимается страхованием жизни, пенсионным страхованием и финансовыми услугами, объявила на 2024 год программу buyback объемом 200 млн фунтов стерлингов ($255 млн) и подняла дивиденды на 5%. При этом Legal & General планирует ежегодно увеличивать операционную прибыль на 6-9% в ближайшие пять лет, что не оправдало ожидания ряда аналитиков, отмечает MarketWatch.

Стоимость крупнейших европейских нефтегазовых компаний снизилась: BP Plc - на 0,7%, TotalEnergies - на 0,25%, Shell - на 0,2%.

Кроме того, подешевели акции германских автомобильных компаний, включая Porsche - на 2,1%, Volkswagen - на 1,5%, Bayerische Motoren Werke AG и Mercedes-Benz - на 0,9%. При этом цена бумаг представителей этой отрасли из других стран выросла, в том числе Stellantis - на 2%, Renault - на 0,2%.