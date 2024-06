Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекорды

Фото: Джина Мун/РИА Новости

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду: Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq уверенно выросли и обновили рекордные максимумы.

Трейдеры оценивали отчет Минтруда США, показавший более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в стране в прошлом месяце, а также итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в мае сократились до 3,3% в годовом выражении с 3,4% месяцем ранее, инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ослабла до 3,4% с 3,6%. Эксперты в среднем ожидали, что темпы роста индекса CPI останутся на уровне 3,4%, Core CPI - замедлятся до 3,5%, по данным Trading Economics.

ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В заявлении американского ЦБ по итогам заседания был отмечен "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%.

Между тем медианный прогноз руководителей Федрезерва, также опубликованный в среду, предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году (в марте ожидалось снижение на 75 б.п.).

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что "со снижением базовой ставки придется подождать до того момента, когда регулятор станет более уверенным в движении инфляции к целевому значению".

Журналисты, задававшие Пауэллу вопросы, не смогли добиться от него намеков на то, когда Федрезерв намерен приступить к смягчению политики, отмечает Market Watch.

"Делать прогнозы на данный момент очень сложно, и у Федрезерва не хватает уверенности, чтобы говорить о дальнейшем направлении ставок. Отсутствие конкретных сигналов от Пауэлла разочаровывает, но оно вполне понятно", - отмечает экономист Jefferies Томас Саймонс.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры уверены, что она будет снижена дважды в этом году по 25 б.п. - в ноябре и декабре.

Котировки акций IT-компаний уверенно выросли по итогам торгов. Стоимость бумаг Apple Inc. поднялась на 2,9%, Nvidia Corp. - на 3,6%, Microsoft Corp. - на 1,9%, Alphabet Inc. - на 0,7%.

Падение цен акций Chevron Corp. (-1,5%), Nike Inc. (-2,3%), Verizon Communications Inc. (-1,6%), Boeing Co. (-1,5%) привело к снижению индекса Dow Jones по итогам торгов.

Бумаги Southwest Airlines Co. подорожали на 1,4%. Главный исполнительный директор авиакомпании Боб Джордан заявил в среду, что не намерен покидать свой пост, несмотря на давление со стороны нового акционера - Elliott Investment Management. Джордан намерен представить собственный план улучшения финпоказателей Southwest.

Рыночная стоимость Caterpillar Inc., объявившей об увеличении объема программы обратного выкупа акций на $20 млрд, увеличилась на 0,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 35,21 пункта (0,09%) и составил 38712,21 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 45,71 пункта (0,85%) - до 5421,03 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 264,89 пункта (1,53%) и составил 17608,44 пункта.