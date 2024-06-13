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Минниханов предложил создать в Татарстане зону тестирования цифровых финансов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава Татарстана Рустам Минниханов предлагает правительству РФ создать в Казани на трехлетний срок особую зону для тестирования цифровых финансов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По словам источника, письмо с соответствующим предложением Минниханов направил премьеру РФ Михаилу Мишустину в середине апреля.

В письме предлагается рассмотреть возможность создания в казанском IT-парке особой зоны для тестирования блокчейн-проектов в формате "цифровой песочницы". По словам источника, свое предложение Минниханов аргументировал тем, что Татарстан обладает инфраструктурой "для апробации работы блокчейн-технологий в условиях запаздывающего законодательства, которая (апробация - ИФ) позволит выявить все слабые и сильные стороны этих механизмов в целях дальнейшего применения на территории РФ".

Среди проектов, которые, по мнению Минниханова, могут пройти испытания в такой "цифровой песочнице", - "токенизированный рубль", "детский цифровой рубль", "криптоэквайринг", "криптомат" и "оператор майнинга", а также проекты электронного суда, электронного нотариуса и NFT-архива объектов культурного наследия, сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием официального представителя главы Татарстана.

В мае курирующий развитие города Иннополиса вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов говорил на форуме Kazan Cryptoforum, что компания "Иннополис Тех" реализует в Иннополисе крупнейший в России проект создания инфраструктуры для майнинга криптовалют стоимостью около $100 млн.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Иннополис Тех" основано в 2021 году в Иннополисе и контролируется бывшим министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым.

Татарстан Рустам Минниханов Казань Иннополис
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