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Индия в мае импортировала золота на $3,333 млрд

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Индия в мае 2024 года импортировала золота на $3,333 млрд, сообщило Министерство торговли и промышленности страны.

Это на 10% меньше, чем в мае прошлого года, но на 7% больше, чем в апреле 2024 года.

Спрос на золото в период праздника Акшая Тритья оставался высоким, отмечает аналитик World Gold Council Кавита Чако. Теперь возобновление спроса будет привязано к сезону праздников, который начнется в августе-сентябре, до тех пор спрос на украшения, вероятно, останется низким, покупки ограничатся свадьбами, а вот спрос на монеты и слитки, скорее всего, сохранится, прогнозирует аналитик.

Всего за первые 5 месяцев года импорт золота в Индию составил $16,039 млрд, что на 42% больше результата соответствующего периода прошлого года.

По итогам 2023 года Индия импортировала почти 744 тонны золота на $42,581 млрд. В натуральном выражении объем вырос на 4%, в стоимостном - на 16%.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

Индия World Gold Council Кавита Чако Минторговли
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