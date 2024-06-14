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Глава ФРБ Кливленда ждет снижения ставки ФРС после дальнейшего спада инфляции

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Статистические данные, показавшие замедление инфляции в США в мае, были отличной новостью, однако Федеральной резервной системе нужно наблюдать эту тенденцию "чуть дольше", чтобы принять решение о снижении базовой процентной ставки, заявила CNBC президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.

"Мы должны радоваться тому, что начинаем видеть, как инфляция снова начала замедляться после некоторой остановки в начале года", - сказала она.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в США в мае сократились до 3,3% в годовом выражении с апрельских 3,4% и были минимальными за три месяца. Повышение цен производителей (индекс PPI) замедлилось до 2,2% в годовом выражении с 2,3% месяцем ранее.

В помесячном выражении цены производителей неожиданно опустились в мае на 0,2%. Эксперты в среднем прогнозировали их повышение на 0,1% после подъема на 0,5% в апреле, по данным Trading Economics.

ФРС 12 июня сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Местер, для которой прошедшее заседание стало последним, поддержала это решение. Срок ее службы на посту главы ФРБ Кливленда истекает 30 июня.

Лоретта Местер США ФРС ФРБ Кливленда
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