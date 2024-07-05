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Глава ФРБ Нью-Йорка констатировал, что ФРС не достигла цели по инфляции

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система добилась заметного снижения темпов роста потребительских цен в США, однако цель по инфляции пока не достигнута, заявил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Об этом сообщает MarketWatch

"Инфляция в данный момент находится около 2,5%, и можно говорить о существенном прогрессе в ее замедлении. Однако нам по-прежнему предстоит пройти определенный путь, чтобы достичь цели 2%-ной инфляции на постоянной основе, - сказал Уильямс на мероприятии Резервного банка Индии в Мумбае. - Мы полны решимости довести свою работу до конца".

Ранее на этой неделе Уильямс выразил уверенность в том, что ФРС движется к достижению цели по инфляции.

Ключевой для ФРС показатель инфляции - индекс PCE Core (не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) - в мае вырос на 2,6% в годовом выражении, минимальными темпами с марта 2021 года.

ФРС удерживает базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Медианный прогноз руководителей Федрезерва, опубликованный по итогам заседания 11-12 июня, предполагает, что ставка будет уменьшена на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году.

Трейдеры ждут двух снижений ставки ФРС в этом году, отмечает MarketWatch. Шансы на уменьшение ставки в сентябре оцениваются рынком в 70%.

Протокол июньского заседания Федрезерва показал, что руководителям американского ЦБ необходимы дальнейшие свидетельства замедления инфляции в США, чтобы приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

Джон Уильямс ФРС США
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