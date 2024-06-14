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Индекс потребдоверия в США в июне неожиданно упал до 65,6 пункта

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В США в июне индекс потребительского доверия снизился до 65,6 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение показателя до 72 пунктов.

В июне прошлого года значение индикатора находилось на отметке 64,2 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце опустился до минимальных с декабря 2022 года 62,5 пункта с 69,6 пункта в мае, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода уменьшился до 67,6 пункта с 68,8 пункта и был самым низким с декабря 2023 года.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год остались на уровне 3,3%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) повысилась до 3,1% с 3%.

Окончательное значение майского индекса потребительского доверия будет опубликовано 28 июня.

США Мичиганский университет
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