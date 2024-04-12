Индекс потребдоверия в США снизился сильнее прогнозов в апреле

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в апреле опустился до 77,9 пункта с 79,4 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение показателя, до 79 пунктов.

Мартовское значение было рекордным с июля 2021 года.

В апреле прошлого года значение индикатора находилось на отметке 63,7 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце опустился до 79,3 пункта с 82,5 пункта в марте, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода понизился до 77 пунктов с 77,4 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год повысились до 3,1% с 2,9%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до 3% с 2,8%.

Окончательное значение апрельского индекса потребительского доверия будет опубликовано 26 апреля.