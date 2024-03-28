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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:13

Индекс потребдоверия в США в марте неожиданно вырос до максимума с 2021 года

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в марте увеличился до 79,4 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее. Об этом говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о снижении индекса до 76,5 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, не предполагал пересмотра этой оценки.

Мартовское значение индикатора стало максимальным с июля 2021 года. В марте прошлого года значение индикатора находилось на отметке 62 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в марте вырос до 82,5 пункта с 79,4 пункта месяцем ранее, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода – до 77,4 пункта с 75,2 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в марте снизились до 2,9% с 3% в феврале, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) опустилась до 2,8% с 2,9%.

Предварительное значение апрельского индекса потребительского доверия будет опубликовано 12 апреля.

США
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