Минсельхоз ожидает снижения розничных цен на картофель в августе-сентябре

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Розничные цены на картофель в РФ начнут снижаться в августе-сентябре, прогнозирует Минсельхоз.

"Сейчас, в преддверии массовой уборки нового урожая, на рынке преобладает импортный картофель, цены на который зависят от ряда факторов, в том числе курса валют и логистики. Снижение розничных цен на картофель традиционно ожидается в августе-сентябре", - говорится в сообщении ведомства.

Минсельхоз напоминает, что в прошлом году валовый сбор составил 20,2 млн тонн, что на 7,4% больше, чем в 2022 году. Показатель самообеспеченности вырос до 97% при пороговом значении доктрины продовольственной безопасности 95%.

"В результате сейчас цены производителей ниже на 3,1%, чем были год назад. В среднем они составляют 14,64 рубля за килограмм. По состоянию на конец декабря 2023 года отпускная стоимость картофеля была примерно на том же уровне, что и сегодня", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным Росстата, темпы роста потребительских цен на картофель на минувшей неделе стали самыми высокими среди плодоовощной продукции. Картофель с 4 по 10 июня стал дороже на 8,9%, неделей раньше темпы роста составляли 6,9%.

Минсельхоз также сообщил, что отпускные цены на большинство социально значимых продуктов за год выросли ниже уровня инфляции, некоторые наименования за это время подешевели. Так, стоимость лука у производителей за 12 месяцев снизилась на 34,2%, гречневой крупы - на 15,7%.

Цены производителей моркови за месяц снизились на 1,6%, свеклы - на 11%, капусты - на 9,4%, томатов - на 31,6%, яблок - на 1,3%.