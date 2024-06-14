Российская "дочка" греческой Frigoglass хочет в суде узаконить зачет с румынской "сестрой"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Орловской области взыскал с Frigoglass Romania SRL в пользу ООО "Фригогласс Евразия", которое также входит в греческий концерн Frigoglass, 1 млн евро задолженности по агентским и цессионным договорам.

Иск российской компании к родственной румынской, согласно материалам дела, подан с намерением провести зачет встречных требований.

"Исковые требования удовлетворить. Взыскать с СРЛ Фригогласс Румыния в пользу ООО "Фригогласс Евразия" 1 010 908,31 евро в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день фактического исполнения судебного акта, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 тысяч рублей", - говорится в опубликованном решении.

Задолженность, о которой идет речь, относится к классу требований, образовавшихся после того, как иностранные покупатели российской "дочки" Frigoglass в 2022 году начали испытывать сложности с перечислением оплаты за поставленный товар, говорится в материалах дела. После этого "Фригогласс Евразия" и Frigoglass Romania заключили ряд трехсторонних договоров цессии, по условиям которых дебиторская задолженность покупателей российской компании была передана румынской, а последняя должна была ее оплатить. Кроме того, в 2022 году "Фригогласс Евразия" и Frigoglass Romania заключили несколько агентских договоров, по условиям которых румынская компания в качестве агента приняла на себя обязательства по получению оплаты от покупателей российской с последующим перечислением полученной суммы в адрес истца.

Frigoglass Romania свои денежные обязательства по указанным договорам не исполнила. Румынская компания, согласно материалам дела, в ходе судебных разбирательств не оспорила наличие и размер задолженности, но, по мнению ее юристов, обязательства прекращены в связи с введенными Европейским союзом экономическими санкциями в отношении России.

Суд этот аргумент отклонил. "...Ограничительные меры Европейского союза не являются основанием для неисполнения обязательств перед российским лицом и, более того, не подлежат применению на территории Российской Федерации", - говорится в решении.

Судебные документы проливают свет на мотивы обращения "Фригогласс Евразия" с иском к родственной компании. "[Истец] осознает сложности, связанные с приведением в исполнение решения российского арбитражного суда на территории недружественного иностранного государства, в связи с чем намеревается в случае подтверждения судебным актам наличия и размера задолженности провести зачет встречных требований СРЛ Фригогласс Румыния", - говорится в материалах дела.

Дебиторская задолженность иностранных компаний, входящих в концерн Frigoglass, перед "Фригогласс Евразия" на конец 2023 года составила 6,08 млрд рублей. Больше всего должна Frigoglass Romania SRL - 5,9 млрд рублей. В свою очередь кредиторская задолженность "Фригогласс Евразия" перед румынской "сестрой" составляет 2,22 млрд рублей.

"Фригогласс Евразии" принадлежит завод по производству коммерческого холодильного оборудования, который функционирует в Орловской области с 2000 года и выпускает ежегодно около 250 тысяч единиц оборудования. Выручка предприятия по итогам 2023 года составила 7,3 млрд рублей, чистая прибыль - 1,5 млрд рублей.

Всего у Frigoglass шесть заводов, офисы продаж расположены в восьми странах. Предприятия концерна выпускают холодильное оборудование и стеклянную тару для напитков.