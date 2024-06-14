Оборот внебиржевого рынка с расчетами "завтра" в паре доллар/рубль в первый день без торгов на "Мосбирже" удвоился

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Внебиржевой кассовый оборот валютного рынка РФ с расчетами "завтра" в паре доллар/рубль 13 июня, в первый день прекращения торгов долларом на "Московской бирже" после введения против нее американских санкций, составил 189,2 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в предыдущий рабочий день - 11 июня (78,4 млрд рублей), и более чем в два раза превышает среднедневной оборот с 3 по 11 июня (89,7 млрд рублей), следует из данных на сайте Банка России.

В то же время оборот операций с расчетами "завтра" в паре евро/рубль (торги европейской валютой также были прекращены на бирже 13 июня) в этот день упал по сравнению с 11 июня в 8,3 раза - до 7,5 млрд рублей с 62,4 млрд рублей, более чем в 2 раза по сравнению со среднедневным оборотом с 3 по 11 июня (16 млрд рублей).

При этом оборот торгов с расчетами "завтра" в паре юань/рубль (торги китайской валютой на бирже продолжаются) 13 июня был на 18% меньше, чем 11 июня (62,8 млрд рублей против 76,9 млрд рублей) и на 10% меньше среднедневного показателя за период с 3 по 11 июня (69,8 млрд рублей).

12 июня США ввели санкции против "Московской биржи" и входящих в ее группу Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. "Мосбиржа" затем сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Банк России при этом заявил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будут использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Данные внебиржевого рынка, согласно проведенным Банком России расчетам, являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара США и евро на внутреннем валютном рынке, сообщил ЦБ.