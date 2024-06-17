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Минфин готов ко II чтению налогового пакета рассматривать пороговые значения для НДПИ по коксующемуся и энергетическому углю

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ готов ко второму чтению поправок в Налоговый кодекс рассматривать пороговые значения для расчета НДПИ по энергетическому и коксующемуся углю, сказал министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Сегодня действующее налогообложение НДПИ, базовое, сохраняется. Мы лишь говорим об уровне налоговых изъятий сверх доходов в результате благоприятной внешней экономической конъюнктуры. И уровень этих изъятий составляет не более 10% при достижении определенных порогов, которые сегодня не достигнуты и достигались лишь в благоприятные годы", - сказал министр.

Силуанов отметил, что Минфин предлагает разную шкалу налогообложения при добыче и экспорте коксующегося и энергетического угля.

"Видим, что сегодня наибольшие проблемы испытывают предприятия, добывающие энергетический уголь, по которым сегодня отменены экспортные пошлины, и оборотные налоги в виде экспортных пошлин не действуют. Поэтому мы готовы ко второму чтению рассматривать эти пороговые значения как по коксующимся углям, так и по энергетическим", - заверил он.

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