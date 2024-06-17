Поиск

Акционеры "М.Видео" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, говорится в сообщении компании.

Дивидендная политика "М.Видео-Эльдорадо", которая была утверждена в феврале 2021 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по IAS 17. Предполагается, что выплаты осуществляются дважды в год, целевой уровень долговой нагрузки не должен превышать 2,0х.

Экономика"М.Видео-Эльдорадо" в I квартале нарастила общие продажи на 17,7%Читать подробнее

По итогам 2022 года компания не выплачивала дивиденды акционерам. Финальные дивиденды за 2021 год компания также не выплачивала, по итогам девяти месяцев 2021 года выплаты составили 35 рублей на акцию, в сумме - 6,29 млрд рублей.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на Московской бирже.

М.Видео
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ с 1 по 17 июня снизила отгрузки зерна на экспорт на 11%

РФ с 1 по 17 июня снизила отгрузки зерна на экспорт на 11%

ЦБ хочет ввести "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем

ЦБ хочет ввести "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Активы Caterpillar в РФ приобрела структура фонда из Армении Balchug Capital

Активы Caterpillar в РФ приобрела структура фонда из Армении Balchug Capital

ЦБ РФ отозвал лицензию у Автоградбанка

ЦБ РФ отозвал лицензию у Автоградбанка

В G7 займутся решением технических вопросов по использованию доходов от активов РФ

ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита

Минимальная розничная цена на водку с июля повысится до 299 рублей за 0,5 литра

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });