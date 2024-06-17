Акционеры "М.Видео" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, говорится в сообщении компании.

Дивидендная политика "М.Видео-Эльдорадо", которая была утверждена в феврале 2021 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по IAS 17. Предполагается, что выплаты осуществляются дважды в год, целевой уровень долговой нагрузки не должен превышать 2,0х.

По итогам 2022 года компания не выплачивала дивиденды акционерам. Финальные дивиденды за 2021 год компания также не выплачивала, по итогам девяти месяцев 2021 года выплаты составили 35 рублей на акцию, в сумме - 6,29 млрд рублей.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на Московской бирже.