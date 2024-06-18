Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей накануне нефти (Brent превысила $84 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4% из-за падения акций "Северстали" (-13%) после отсечки дивидендов за предыдущие два квартала.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3171,62 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1121,99 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июня, составляет 89,0499 руб. (-0,016 руб.).

Акции "Северстали" снизились до 1602,4 рубля (-12,9%); компания выплатит 191,51 рубля за IV квартал 2023 года и 38,3 рубля за I квартал 2024 года. Вес бумаг в индексах МосБиржи и РТС составляет 2,52%.

Также просели акции Polymetal (-1,1%), "ММК" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,8%), ВТБ (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,4% "префы"), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, снижение рынка при невысокой активности инвесторов можно расценить как стабилизацию ситуации. Однако баланс достаточно хрупкий, на рынке крайне мало покупателей, поэтому любой негатив будет восприниматься остро из-за этого дисбаланса.

"По нашим оценкам, индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3160-3200 пунктов. Дивидендная отсечка в акциях "Северстали" приведет к снижению индекса на 0,3% в начале торгов. Учитывая пример НЛМК, который не так давно тоже прошел через отсечку, быстрого восстановления котировок бумаг компании не ждем. Но и само падение не должно быть глубоким, все же "Северсталь", в отличие от НЛМК, планирует выплачивать дивиденды ежеквартально", - считает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения на российском рынке пасмурные. Спад в сегменте суверенного долга возобновился: индекс RGBI накануне обновил минимум с марта 2022 года. Таким образом, участники рынка могут дисконтировать в котировках возможное повышение ключевой ставки Банком России на заседании в июле, что оказывает давление и на рынок акций.

"Магнит" объявил о начале работы маркетплейса "Магнит маркет" в Москве. Первые тестовые пункты выдачи заказов (ПВЗ) "Магнит маркет" были открыты в Москве в конце марта. В настоящее время сеть ПВЗ маркетплейса в столице объединяет более 300 пунктов. До конца лета их количество планируется увеличить до тысячи, отмечают эксперты.

В понедельник на Московской бирже возобновились торги бумагами "МД Медикал Груп" после завершения процесса редомициляции. Компания обладает хорошими перспективами для роста в долгосрочной перспективе благодаря лидирующим позициям в востребованной специализации репродуктивной медицины. Помимо этого, смена кипрской юрисдикции на российскую означает возобновление дивидендных выплат, которые были приостановлены с 2022 года, отмечают эксперты.

Во вторник заканчивается срок действия оферты для нерезидентов на выкуп до 4,2% акций "МТС"; "О'Кей" проведет делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи.

В США накануне фондовые индексы выросли на 0,5-1% во главе с Nasdaq (+1%), при этом S&P 500 (+0,8%) обновил исторический максимум в 30-й раз с начала года. Инвесторы оценивали заявления представителей Федрезерва и корпоративные новости.

Федеральная резервная система может подождать до декабря со снижением базовой процентной ставки, заявил глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари на минувших выходных. Дальнейшие действия ФРС будут зависеть от статданных, добавил он.

Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам июньского заседания. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь один раз на 25 базисных пунктов в 2024 году.

Тем временем индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в июне до минус 6 пунктов с минус 15,6 пункта в мае. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 9 пунктов.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют в пределах 0,1%).

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам двухдневного заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам пятого заседания (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Как отмечается в заявлении RBA, инфляция оказалась устойчивой и "остается выше целевого уровня". Темпы роста потребительских цен замедляются, "но происходит это медленнее, чем ожидалось ранее, и они остаются высокими".

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются после роста накануне на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках и ожиданиях роста спроса на топливо с учетом начавшегося автомобильного сезона; Brent превысила $84 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $84,13 за баррель (-0,1% и +2% накануне), июльская цена WTI - $80,22 за баррель (-0,1% и +2,4% в понедельник).