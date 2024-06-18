Российская "дочка" H&M приступает к ликвидации юрлица

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ООО "Эйч энд Эм", основное юрлицо шведского ритейлера H&M в РФ, приняло решение о ликвидации компании, следует из данных ЕГРЮЛ.

Вопрос о ликвидации был утвержден 17 июня.

Единственным владельцем российского ООО с 2020 года выступает шведская H&M Hennes & Mauritz.

H&M Group приостановила продажи в России в марте 2022 года. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.