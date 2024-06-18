Курс юаня упал ниже 11,5 руб. впервые с 8 июня 2023 года

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно усилил темпы падения на Московской бирже на торгах во вторник, его котировки упали ниже 11,5 руб. впервые с 8 июня 2023 г.

Курс юаня составил 11,51 руб. в 18:21 по Москве, что на 32,55 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 44,1 копейки ниже уровня действующего официального курса. Чуть ранее юань опускался до 11,496 руб.

"Рубль на торгах вторника активно укрепляется к юаню, валютная пара опустилась к многомесячным минимумам ниже 12. Локальные причины роста рубля - инфраструктурные. С прекращением биржевых торгов долларом и евро нивелировался фактор спекулятивных атак на нацвалюту. В то же время технические сложности с оплатой импорта, вероятно, усугубились, что может ослаблять спрос импортеров на инвалюту. При этом временной лаг перед получением оплаты за российский экспорт, составляющий сейчас до двух месяцев, может увеличиваться. Базовые причины уверенности рубля - в основном регуляторные. К ним можно отнести жесткий курс ДКП, нормативы репатриации выручки экспортеров, продажи валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, не за горами налоговый период, когда рубль обычно получает дополнительную поддержку. Впрочем, по мере охлаждения эмоций, связанных с последними санкциями, до конца июня допускается вероятность умеренного отскока валют. Прогноз по биржевому курсу юаня на середину недели - 11,8-12,3 рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.