Рубль в четверг растерял весь дневной рост на фоне новых антироссийских санкций

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Рубль растерял весь рост первой половины четверга и лишь слегка повысился в паре с китайским юанем по итогам торгов на Московской бирже. Динамика торгов отличалась ростом волатильности из-за новостей о введении новых антироссийских санкций. Так, при открытии торгов пара "юань-рубль" сначала выросла до отметки 12,49 руб./юань впервые с 12 мая 2024 года, а затем упала ниже 12 руб./юань впервые с 29 июня 2023 года.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за новых санкций США. В этой связи, по мнению рыночных аналитиков, наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса могут стать котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Курс юаня составил 12,2205 руб. в 19:00 по Москве, что всего на 0,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Контракт USDRUBF поднялся к этому времени на 14 копеек, до 89,37 руб./$1, контракт EURRUBF опустился на 26 копеек, до 95,51 руб./EUR1.

Новые санкции Запада

Великобритания включила в санкционный список Московскую биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британского регулятора, отвечающего за применение санкций.

Под санкции также подпал председатель правления МосБиржи Юрий Денисов.

Великобритания также внесла в санкционный список "СПБ биржу".

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Также OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с МосБиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Другая лицензия устанавливает аналогичный дедлайн на выход из их ценных бумаг.

МосБиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Как пояснили в Банке России, прекращение торгов евро связано с тем, что страны Евросоюза также соблюдают американские санкции.

Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявили в ЦБ. В четверг Банк России сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом для сокращения рисков.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в декабре говорила, что внебиржевой рынок формирует более половины валютных торгов в РФ, и если из-за санкций биржевые торги станут технически невозможными, на курс рубля это существенно не повлияет.

"Что касается курсообразования, мы еще в прошлом году, понимая разного рода санкционные риски, выпустили указание, где объяснили, как тогда будет определяться курс. Он будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность", - отмечала глава ЦБ в одном из интервью.

Центробанк России в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции, введенные США в отношении Московской биржи.

"Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк - это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующие санкции США.

Отвечая на вопрос, думает ли Россия над ответными мерами на введенные санкции, пресс-секретарь главы государства сказал: "Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам".

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" управляющий директор по инвестициям - заместитель генерального директора компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Игорь Козак, рынок в четверг отреагировал ростом волатильности, однако панических распродаж не наблюдалось. "Естественно, в первые несколько дней на рынке будет наблюдаться повышенная волатильность по валюте, связанная в первую очередь с высоким уровнем спреда между ценами покупки и продажи. Однако мы считаем, что ситуация нормализуется, и показатель может приблизиться к стандартным уровням спреда после охлаждения рынка в течение 1-2 недель. Так или иначе, в базовом сценарии, как предполагаем, курс, как и ранее, будет определяться рыночными факторами", - говорит Козак.

По его словам, расчеты по валютным парам будут происходить на внебиржевом рынке. В соответствии с заявлением ЦБ РФ для определения курса будут использоваться данные итогов внебиржевых торгов, полученные от банков и цифровых платформ. "Санкции на НКЦ и Мосбиржу по факту привели только к одному - изменился сам механизм определения рыночного курса по валютным парам рубль к доллару США и евро. Новый механизм определения на основе внебиржевых котировок так или иначе, как и ранее, будет происходить на основе рыночных принципов. Более 50% всех расчетов уже проходили на внебиржевом рынке до введения санкций, т.е. и ЦБ, и банки полностью готовы к этой ситуации", - отмечает Козак.

"Обмен валюты в ближайшие дни будет происходить в первую очередь в рамках крупных банков, сохранивших доступ к SWIFT и приемлемые комиссии на валютные операции. В будущем допускаем создание специализированных площадок для валютных торгов, но эта инициатива будет сопряжена с повышенным риском санкций. Оперативных данных об объеме торгов на внебиржевом рынке нет, но ежемесячные данные в агрегированном виде публикуются ЦБ в "Обзоре рисков финансовых рынков". Последний обзор вышел во вторник с данными по майским торгам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию после введения санкций аналитик компании "БКС Форекс" Анатолий Трифонов.

"На российском валютном рынке сегодня произошел всплеск волатильности, вызванный новыми антироссийскими санкциями. Часть из них серьезно затронула биржевую инфраструктуру, из-за чего приостановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Пара CNY/RUB открылась вверх на фоне новостей о санкциях против МосБиржи и НКЦ. Однако затем рубль стал быстро укрепляться к юаню, который опустился к отметке 11,84 руб. впервые с июня 2023 г. Вероятно, распродажи китайской валюты были обусловлены большой неопределенностью как с перспективами дальнейшей биржевой торговли юанем, так и трансграничными операциями с ним из-за ужесточения санкционного режима. Ситуация могла усугубляться массовой ликвидацией маржинальных позиций в паре CNY/RUB, что ускоряло ее снижение. Вероятно, сегодняшний минимум был достигнут за счет этого самоусиливающегося процесса, учитывая последовавший затем сильный отскок котировок юаня. После резкой просадки пара CNY/RUB перешла к восстановлению, которое ускорилось во второй половине торгов. В результате рубль растерял почти все сегодняшние достижения к юаню, которые превышали 3%. Судя по всему, это подорожание российской валюты было неоправданным и в основном обусловленным эмоциями. К тому же с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортеров текущий курс рубля является завышенным", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Ключевая ставка ЦБ РФ

Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть те же варианты решений по ключевой ставке, что и в июне, но до следующего раунда многое может измениться, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

"К июльскому заседанию у нас будет полная статистика по инфляции и за май, и за июнь, поэтому у нас будет больше данных для принятия обоснованного, взвешенного решения. Я думаю, что те предложения, которые были в июне, на июньском совете директоров, эти предложения будут лежать на столе совета директоров и в июльском раунде. Объективно говоря, до июльского раунда еще далеко, поэтому многое может измениться", - сообщил Тремасов журналистам в Мурманске.

Он напомнил, что совет директоров ЦБ в июне рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%, но в итоге принял решение сохранить ставку на уровне 16%.

"Совет директоров принял решение пока посмотреть за тем, как будет развиваться ситуация, насколько это ускорение инфляции, которое во втором квартале мы видим, насколько оно устойчиво, насколько сильно состояние перегрева, в котором находится российская экономика", - добавил глава департамента.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции предусматривает ее в 2024 году на уровне 4,3-4,8%.

"Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе, даже, скорее, с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания", - отметил Тремасов.

О пространстве для снижения ставки можно будет говорить после снятия вопроса о пространстве для ее повышения, подчеркнул глава департамента.

"Мы сейчас рассматриваем возможность повышения ключевой ставки. Этот вопрос обсуждался и на июньском заседании. Я думаю, будет обсуждаться и на июльском заседании. Более того, тот сигнал, который мы дали, звучит как "мы допускаем возможность повышения ставки в июле". Прежде чем говорить про пространство для снижения, наверно, нужно разобраться с пространством для повышения", - заявил он.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 26 июля. Оно будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного прогноза. Резюме обсуждения ставки и комментарий к прогнозу будут размещены 7 августа.

Цены на нефть эталонных марок возобновили небольшое снижение после укрепления, вызванное благоприятными стаданными.

Цены производителей в США (индекс PPI) в мае снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,1% после подъема на 0,5% в апреле, по данным Trading Economics.

Эти данные укрепляют аргументы в пользу снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, что подтолкнет темпы экономического роста и спроса на нефть, отмечают аналитики.

Цены на нефть

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени понизились на 0,25% относительно уровня закрытия предыдущих торгов - до $82,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,33% и стоили $78,23 за баррель.

Международное энергетическое агентство днем ранее опубликовало ежемесячный отчет, в котором спрогнозировало повышение глобального спроса на нефть в 2024 году на 962 тыс. б/с. Месяцем ранее МЭА ожидало увеличения на 1,062 млн б/с.

Курсы валют

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 14 июня, составляет 88,2080 руб./$1, сообщила пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,92%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 14 июня, составляет 94,8324 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,96%.

После введения 12 июня соответствующих антироссийских санкций сделки с долларом и евро продолжают совершаться на внебиржевом рынке, а для определения их официальных курсов к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявили в ЦБ.

Данные внебиржевого рынка, согласно проведенным Банком России расчетам, являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара США и евро на внутреннем валютном рынке.

Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов Банк России предусмотрел в указании N6290-У от 3 октября 2022 года.

С момента вступления в силу этого нормативного акта ЦБ ежедневно осуществлял расчет курсов иностранных валют на основе всех предусмотренных указанием подходов, в том числе на основе данных внебиржевой информации по данным отчетности кредитных организаций. Эти расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни. Среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 года для доллара США составило 0,01%, для евро - 0,03%, отмечает ЦБ.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 июня упала на 25 базисных пунктов, до 15,6% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась в четверг на 3 базисных пункта, до 16,02% годовых, на три месяца понизилась на 1 базисный пункт, до 16,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 16,33% годовых.