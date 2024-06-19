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Европейские акции активно выросли во вторник

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в плюсе торги во вторник, участники рынка оценивали статданные и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,69% и достиг 515,01 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,6%, германский DAX - на 0,35%, французский CAC 40 - на 0,76%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили соответственно 1,2% и 1%.

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 2,6% в годовом выражении, согласно окончательным данным статистического управления Евросоюза. Это совпало как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 2,4% и была минимальной с ноября прошлого года.

Индекс доверия инвесторов и аналитиков к германской экономике, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в июне поднялся до 47,5 пункта по сравнению с 47,1 пункта в предыдущий месяц. При этом аналитики ожидали более значительного увеличения - до 50 пунктов.

Бумаги Whitbread подорожали на 1,8%. Британский владелец ресторанов и гостиниц сообщил об увеличении продаж за 13 недель, закончившихся 1 июня, на 1% - до 739 млн фунтов стерлингов ($939 млн). Кроме того, компания объявила о запуске buyback на сумму 150 млн фунтов.

Акции STMicroelectronics прибавили в цене 0,8% после того, как аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендацию для них.

Между тем цена акций Carrefour понизилась на 4,4% на сообщениях СМИ о том, что владелец супермаркетов может быть оштрафован властями страны на 200 млн евро за нарушения при составлении контрактов франшизы.

Котировки бумаг XP Power упали на 10%. Американская Advanced Energy Industries ранее проявляла интерес к покупке британского производителя электромеханических устройств, однако во вторник заявила, что не будет выставлять обязывающее предложение.

Рыночная стоимость Hargreaves Lansdown повысилась на 5,3%. Совет директоров британской финансовой компании намерен единогласно рекомендовать акционерам поддержать предложение о покупке компании за 5,4 млрд фунтов стерлингов ($6,85 млрд) со стороны консорциума фондов прямых инвестиций, в который входят CVC Capital Partners, Nordic Capital и Platinum Ivy, дочерняя структура Abu Dhabi Investment Authority.

Капитализация крупнейших нефтепроизводителей региона выросла вслед за ценами на нефть: BP Plc - на 1,4%, TotalEnergies - также на 1,4%, Shell - на 0,3%.

Во Франкфурте активно подорожали акции Deutsche Boerse (+1,9%), в Париже лидерами роста стали акции аутсорсинговой компании Teleperformance (+3,5%).

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