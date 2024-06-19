Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nvidia стала самой дорогой компанией мира

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, S&P 500 и Nasdaq в очередной раз обновили рекорды.

Инвесторы оценивали статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Розничные продажи в США в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Bloomberg.

Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи сократились на 0,2%. Ранее сообщалось, что этот показатель не изменился.

Объем промышленного производства в Штатах в мае увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с июля прошлого года, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,3%.

В апреле промпроизводство не изменилось относительно марта.

Федрезерву потребуется больше статданных для изменения процентных ставок, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин в интервью новостному изданию MNI.

Текущая базовая ставка подойдет для различных сценариев, добавил он.

По его словам, перспективы американской экономики неопределенны, и ФРС не нужно менять ставку до прояснения ситуации с траекторией инфляции и динамикой рынка труда.

Между тем член совета управляющих американского ЦБ Адриана Куглер отметила, что снижение цен крупными ритейлерами страны повысило шансы на снижение ставок в этом году.

"Как говорят мне контакты в сфере бизнеса, потребители переключаются на более дешевые товары, и компании реагируют на это дополнительными скидками", - сказала она в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics). Это повышает ее оптимизм в отношении того, что инфляция находится на пути к целевым 2%. "Если экономика будет развиваться так, как я ожидаю, наверняка станет целесообразным смягчить [денежно-кредитную] политику в определенный момент в этом году", - заявила Куглер.

Nvidia Corp. нарастила рыночную стоимость на 3,5% по итогам торгов во вторник, до $3,34 трлн. В результате чипмейкер стал самой дорогой компанией мира, обойдя Microsoft Corp. и Apple Inc., чья капитализация сократилась на 0,5% (до $3,32 млрд) и 1,1% (до $3,29 млрд) соответственно. Пять лет назад Nvidia не входила даже в топ-20 в США.

Акции Lennar Corp. подешевели на 5%, несмотря на позитивную квартальную отчетность. Инвесторов разочаровал прогноз сдачи домов в эксплуатацию в текущем финансовом квартале. Строительная компания ожидает этот показатель на уровне 20,5-21 тыс. домов, в то время как рынок ожидал 20,91 тыс.

Капитализация Occidental Petroleum выросла на 1,8%. Инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway вновь увеличила свою долю в Occidental Petroleum, купив за три дня 2,9 млн ее акций на сумму около $173 млн.

Adobe Inc. сократила рыночную стоимость на 0,7%. Минюст США подал судебный иск против этого разработчика программного обеспечения, утверждая, что он вводит в заблуждение потребителей, затрудняя отмену подписки на свои сервисы.

Бумаги образовательного стартапа Chegg Inc. повысились в цене на 3,5%. Компания анонсировала сокращение штата на 23% и заявила о намерении сфокусироваться на запросах ключевой аудитории.

Производитель медицинского оборудования Boston Scientific договорился о покупке конкурирующей Silk Road Medical Inc. с оценкой стоимости в $1,2 млрд. Первая компания прибавила 0,2% капитализации, вторая - 24%.

Котировки акций America's Car-Mart снизились на 6,4%. Автодилер, специализирующийся на торговле подержанными автомобилями, в феврале-апреле сократил чистую прибыль до $426 тыс., или 6 центов в расчете на акцию по сравнению с $2,1 млн (32 центов на акцию) годом ранее. Выручка уменьшилась на 5,8% и достигла $364,7 млн.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,15% и составил 38834,86 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,25% - до рекордных 5487,03 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,03% и достиг 17862,23 пункта, также в очередной раз обновив исторический максимум. Индекс растет уже семь сессий подряд - дольше всего с 19 декабря 2023 года.

В среду биржи США закрыты в связи с Днем освобождения от рабства.