Источник сообщил о возражениях ЦБ против продления антисанкционных корпоративных правил

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России не поддерживает очередную пролонгацию специальных корпоративных правил, которые вводились в 2022 году как антикризисные меры в ответ на внешние угрозы. Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с позицией регулятора.

По его словам, ЦБ РФ направил соответствующее письмо в Минэкономразвития в связи с приближающимся окончанием срока действия ряда норм специального корпоративного регулирования. Он истекает с 1 июля 2024 года.

До этой даты компании вправе иметь "усеченный" состав совета директоров в случае выбытия из него более половины состава, если в нем осталось не менее трех человек, а подпавшие под зарубежные санкции юрлица могут не формировать совет директоров вовсе. Также до 1 июля действуют повышенные требования к размеру пакета акций у инвестора, желающего запросить документы у компании или оспорить ее сделки, действия АО или членов его совета директоров. По общему правилу эта возможность есть у держателя 1% акций компании, но с 2022 года для этих действий требуется пакет от 5%.

Действие этих норм продлевалось дважды – несмотря на возражения ЦБ РФ. Регулятор обращал внимание на то, что эти меры снижают уровень защиты прав акционеров и мешают эффективному стратегическому управлению компаниями.

Позиция регулятора не изменилась, говорит источник. ЦБ РФ считает, что временные нормы снижают подотчетность органов управления компаний общему собранию акционеров, ограничивают права миноритариев и усиливают позиции мажоритарных акционеров. Также снижение уровня защиты прав акционеров и инвесторов препятствуют инвестиционной привлекательности российского финансового рынка, рассказал источник об аргументах ЦБ РФ.