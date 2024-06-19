Дума приняла в I чтении поправки в Бюджетный кодекс с учетом будущей корректировки налогов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые учитывают ожидаемые с 2025 года налоговые изменения в части НДФЛ, налога на прибыль и рентных налогов.

Поправки в Бюджетный кодекс № 639660-8 были внесены в парламент правительством 3 июня.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект предусматривает направление всех дополнительных доходов, возникших в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ свыше 13% в доход федерального бюджета. "В связи с этим выделены новые виды доходов (в том числе - в рамках инвестиционных доходов) с указанием нормативов распределения", - говорится в пояснительных материалах.

Планируемое повышение НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды приведет к росту поступлений в федеральный и региональный бюджеты, говорится в пояснительных материалах. Сейчас норматив распределения по указанным видам НДПИ составляет 83% в федеральный бюджет и 17% в бюджеты регионов. "В целях компенсации возможных выпадающих доходов регионов по налогу на прибыль организаций норматив зачислений в федеральный и бюджеты субъектов РФ предлагается оставить без изменений", - говорится в материалах к законопроекту.

Аналогичный норматив распределения (83% в федеральный бюджет и 17% в бюджеты субъектов) предлагается предусмотреть для вводимого акциза на природный газ, полученный для производства аммиака.

В части акцизов на никотиновое сырье, бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и фармацевтическую субстанцию этилового спирта предлагается их зачисление в федеральный бюджет по нормативу 100%.

Законопроект предусматривает списание двух третей задолженности субъектов РФ по состоянию на 1 марта 2024 г. по бюджетным кредитам при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций.

Рекомендуемый срок представления поправок - до 28 июня.