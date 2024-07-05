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Производителям этанола и газа для аммиака могут разрешить работать в ОЭЗ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки о праве производителей этанола, лекарственных средств и газа для производства аммиака размещать производства в особых экономических зонах (ОЭЗ).

Поправку ко второму чтению законопроекта № 639660-8 представил в комитете по бюджету замглавы Минфина Алексей Лавров.

"По общим правилам нельзя подакцизные товары размещать в ОЭЗ, а вот эти можно", - сказал он.

По действующему законодательству, в ОЭЗ запрещено размещать производства, связанные с подакцизными товарами. Исключение - производство легковых автомобилей, мотоциклов, производство и переработка этана, СУГ и жидкой стали. В этот перечень правительство с 2025 г. предлагает включить фармацевтическую субстанцию спирта этилового, лекарственные средства, природный газ, полученный для производства аммиака.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится пакет поправок к Налоговому кодексу № 639663-8, который с 2025 года вводит акциз на газ, полученный для производства аммиака, а также на фармацевтическую субстанцию спирта этилового. Лекарственные средства облагаются акцизами по действующему законодательству.

В марте 2022 года Госдума уже приняла закон № 84931-8, который позволял производить на территории ОЭЗ этан, сжиженный углеводородный газ и жидкую сталь, акциз на которые был введен ранее.

Алексей Лавров Госдума Минфин СУГ правительство ОЭЗ
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