"Синара-ТМ" не планирует платить дивиденды материнской "Синаре" по итогам 2023 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) рекомендовал единственному акционеру компании - группе "Синара" принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в сообщении СТМ.

"Дивиденды по результатам деятельности компании за 2023 год не объявлять и не выплачивать", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Синара-ТМ" в 2023 году получила 2,96 млрд рублей чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ, что в 5,1 раза больше, чем в 2022 году. Выручка предприятия уменьшилась на 7,2% до 1,58 млрд рублей.

По итогам 2023 года компания выплатила дивиденды в размере 632,962 млн рублей из прибыли прошлых лет. Так, из нераспределенной прибыли СТМ, полученной по итогам деятельности за 2018 год, на выплату дивидендов было направлено 373,946 млн рублей, по итогам 2020 года - 47,732 млн рублей, по итогам 2021 года - 211,284 млн рублей.

По итогам 2022 года компания дивиденды не выплачивала. Чистая прибыль СТМ по РСБУ в 2022 году составила 583,6 млн рублей (снижение в 3,2 раза к уровню 2021 года). Из этой суммы компания выплатила материнской "Синаре" дивиденды по итогам 6 месяцев 2022 года в размере 515,167 млн рублей.

"Синара-ТМ" не платила дивиденды и за полные 2021 и 2020 годы. В 2021 году выплачивались промежуточные дивиденды: по итогам первого квартала 2021 года - 519,93 млн рублей (0,23 рубля на акцию), первого полугодия - 497,328 млн рублей (0,22 рубля), 9 месяцев - 248,664 млн рублей (0,11 рубля).

"Синара-транспортные машины" – дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.