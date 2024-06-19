ЦБ повторил сигнал о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России повторил сигнал о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий существенно более продолжительный период.

"Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле", - говорится в комментарии ЦБ.

Впервые этот сигнал прозвучал по итогам заседания совета директоров Банка России в июне. Тогда ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (26 июля).

По мнению ЦБ, проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Текущее инфляционное давление остается высоким и не демонстрирует устойчивого снижения, отмечает регулятор.

Потребительские цены в мае выросли на 0,74% (в апреле - на 0,50%). С сезонной корректировкой в годовом выражении месячный прирост цен увеличился до 10,6% с 5,8% в апреле. Это значение значительно выше наблюдавшегося в январе-апреле текущего года (5,7%) и приближается к среднему приросту, наблюдавшемуся в III квартале 2023 года (12,3%).

Годовая инфляция в мае достигла 8,30% (в апреле - 7,84%).