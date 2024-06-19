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Рост цен на курятину в РФ возобновился, снижение цен на яйца замедлилось

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур после небольшой приостановки вновь начали расти и с 11 по 17 июня повысились на 0,1%, сообщил Росстат в среду.

С начала года сохраняется отрицательная динамика – курятина подешевела на 2,8%.

Цены на яйца продолжают снижаться, но темпы замедлились до 1,2% с 1,5% за период с 4 по 10 июня. С начала года цены снизились на 13,4%.

Росстат также сообщил, что за этот период стали дешевле маргарин (-0,4%), творог (-0,3%), сосиски, сардельки (-0,2%), макаронные изделия и вермишель (-0,1%).

В то же время говядина, баранина, пшеничный хлеб и сливочное масло подорожали на 0,3%, сахар-песок и ржаной хлеб - на 0,2%, колбасы, мясные, овощные, фруктово-ягодные консервы и сухие смеси молочные для детского питания, подсолнечное масло, пшеничная мука - на 0,1%.

Как сообщалось, в мае по сравнению с апрелем цены на продукты питания повысились на 0,4%.

Росстат
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