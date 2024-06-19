Росстат отметил рост потребительской уверенности во II квартале до максимума с 2014 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во II квартале 2024 года вырос до минус 6% c минус 7% в I квартале 2024 года и минус 13% в IV и III кварталах 2023 года, сообщил в среду Росстат (опрос был проведен с 1 по 10 мая).

Как сообщалось, во II квартале 2023 года индекс равнялся минус 15%, в I квартале 2023 года - минус 18%.

Индекс потребительской уверенности стал максимальным со II квартала 2014 года (когда он также равнялся минус 6%).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу во II квартале 2024 г. по сравнению с I кварталом 2024 г. возрос на 0,2 п.п. и составил 0,4%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год во II квартале 2024 г. по сравнению с I кварталом 2024 г. возрос на 2 п.п. и составил минус 8%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении во II квартале 2024 г. по сравнению с I кварталом 2024 г. снизился на 0,2 п.п. и составил минус 0,4%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении во II квартале 2024 г. по сравнению с I кварталом 2024 г. возрос на 3 п.п. и составил минус 3%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок возрос на 1 п.п. и составил минус 19% во II квартале 2024 г. против минус 20% в I квартале 2024 года.

Индекс благоприятности условий для сбережений возрос на 1 п.п. и составил минус 22% во II квартале 2024 г. против минус 23% в I квартале 2024 года.

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение нескольких параметров – произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и благоприятных условий для крупных покупок.

Выборочное исследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 г. В нем принимает участие больше 5 тыс. человек во всех субъектах РФ.