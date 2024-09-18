Росстат отметил незначительное снижение потребительской уверенности в III квартале

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2024 года индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения России, снизился до минус 7% с минус 6% во II квартале (максимальный уровень с 2014 года) после также минус 7% в I квартале 2024 года и минус 13% в IV и III кварталах 2023 года, сообщил Росстат (опрос был проведен с 1 по 10 августа).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в III квартале 2024 г. по сравнению со II кварталом 2024 г. снизился на 0,9 п.п. и составил минус 0,5%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год в III квартале 2024 г. по сравнению со II кварталом 2024 г. снизился на 1 п.п. и составил минус 9%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в III квартале 2024 г. по сравнению со II кварталом 2024 г. снизился на 2 п.п. и составил минус 2%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в III квартале 2024 г. по сравнению со II кварталом 2024 г. снизился на 1 п.п. и составил минус 4%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок возрос на 1 п.п. и составил минус 18% в III квартале 2024 г. против минус 19% во II квартале 2024 года.

Индекс благоприятности условий для сбережений возрос на 2 п.п. и составил минус 20% в III квартале 2024 г. против минус 22% во II квартале 2024 года.

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение нескольких параметров - произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и благоприятных условий для крупных покупок.

Выборочное исследование потребительских ожиданий населения Росстат проводит ежеквартально с 1998 года. В нем принимает участие больше 5 тыс. человек во всех регионах.