Совкомбанк планирует присоединить ХКФ банк зимой

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совкомбанк на первом этапе присоединит материнскую компанию ХКФ банка - "Хоум капитал", сам банк – зимой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совкомбанка.

"Мы присоединим материнскую компанию сейчас. "Хоум" (банк - ИФ) станет 100%-ной дочкой. Сам Хоум банк (под этим брендом работает ХКФ банк - ИФ) присоединим зимой", - сказал представитель Совкомбанка. Он не уточнил, когда именно произойдет присоединение ХКФ банка.

Условия сделки не меняются, отметил он.

Ранее сообщалось, что акционеры Совкомбанка на внеочередном собрании 1 августа рассмотрят вопрос о присоединении к нему АО "Хоум капитал". Кроме того, акционеры рассмотрят вопрос об отмене предыдущего решения по допэмиссии акций и утвердят новые параметры допвыпуска акций, размещаемых в рамках присоединения "Хоум капитала".

Акционеры Совкомбанка в начале мая приняли решение увеличить уставный капитал банка за счет допэмиссии акций, размещаемой в рамках первого этапа сделки по покупке ХКФ банка. Совкомбанк по закрытой подписке планировал разместить 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Объем допэмиссии по номиналу - 117,3 млн рублей.

Изначально предполагалось, что Совкомбанк выкупит 51% долей ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей). На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк рассчитывал приобрести оставшиеся 49% долей ХКФ банка, которые предполагалось оплатить денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Позднее параметры сделки были скорректированы. Совкомбанк в начале июня заявил, что оплатит 90% стоимости ХКФ банка допэмиссией своих акций, оставшиеся 10% - деньгами.

Согласно новым параметрам, в рамках сделки Совкомбанк выпустит 1 млрд 897 млн 455,317 тыс. акций по цене 17,44 рубля за акцию. Объем допэмиссии - 10 млрд 879,9 млн рублей.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года. Сделку планируется закрыть до конца 2024 года.

Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является компания "Хоум капитал" (ее учредители не раскрываются). Она получила 49,5% ХКФ банка в январе 2023 года. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко - по 9,9% каждый.

Доля "Хоум капитала" в ХКФ банке выросла почти вдвое после погашения казначейской доли кредитной организации.

Совкомбанк по итогам I квартала 2024 года с активами в 3,406 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ХКФ банк с активами в 292 млрд рублей – 32-е место.