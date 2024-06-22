Совкомбанк может снизить прогноз по прибыли на 2024 г. из-за высокой ставки ЦБ РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Совкомбанк может еще раз снизить прогноз по прибыли на 2024 год из-за корректировки ожиданий по ключевой ставке ЦБ РФ, сообщил первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

"Выходя на IPO, мы давали прогноз по 2024 году и закладывали в бюджет снижение ставки до 12% до конца 2024 года. Всегда подчеркивал, что высокая ставка влияет на банк умеренно негативно. Затем мы пересчитали из прогноза 16% (ставка ЦБ - ИФ) и скорректировали прогноз. С учетом того, что сейчас базовый прогноз уже - 18%, вы понимаете, что еще одна корректировка состоится", - сказал он на конференции Smart-Lab.

Хотимский отметил, что второй квартал складывается непросто. "С одной стороны, кредитные портфели быстро растут: и в рознице, и в корпоративе. Это позитивно. В то же время этот рост приходится финансировать все более дорогими пассивами. Для розницы это негативно. Кроме того, портфель ценных бумаг по причине роста ставок показывает негативные результаты", - заявил первый зампред.

"Несмотря на возможное торможение по прибыли сейчас, мы уверенно смотрим вперед, так как в дальнейшем снижение ставок неизбежно, и чем больше мы успеем выдать по высоким ставкам, тем выгоднее это будет в итоге", - подчеркнул он.

Совкомбанк в 2023 году получил 95 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 14,3 млрд рублей убытка в 2022 году.

Банк в мае скорректировал прогноз по прибыли на 2024 год и теперь не рассчитывает, что этот показатель достигнет результата 2023 года. Основная причина - изменение прогноза ключевой ставки, которая, как ожидается, останется на уровне 16% до конца года (ранее предполагалось снижение ключевой ставки во II полугодии 2024 года).

На 2025 год банк рассматривал несколько сценариев, большинство из которых показывают возможность рекордных результатов благодаря окончанию интеграции ХКФ банка и устойчивому росту в корпоративном сегменте, отмечала кредитная организация в мае.