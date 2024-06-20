Дочерний банк "Ростеха" открыл представительство на Кубе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Новикомбанк, дочерний банк госкорпорации "Ростех", стал первым российским банком, открывшим представительство в республике Куба, говорится в сообщении ГК.

"Этот шаг будет способствовать достижению стратегической цели – обеспечению стабильных расчетов между Россией и Кубой, а также банковской поддержке двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей", - сказано в сообщении.

Банк на кубинском направлении займется финансовой поддержкой продвижения отечественных предприятий промышленности в республику. Он также будет консультировать кубинских партнеров по вопросам финансирования проектов.

"Уверена, наша экспертиза в эффективном банковском обслуживании высокотехнологичных предприятий будет полезна при финансировании перспективных российских проектов в республике и обеспечении расчетов между нашими странами", - сказала председатель правления банка Елена Георгиева, слова которой приводит пресс-служба.

Сейчас Новикомбанк совместно с тремя ведущими банками острова осуществляет операции по переводу коммерческих платежей, проведение банкнотных, валютных и документарных операций при торговле между Россией и Кубой. Банк также вошел в состав межправительственной российско-кубинской комиссии.

Новикомбанк по итогам первого квартала 2024 года занимает 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".