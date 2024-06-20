Оборот торгов акциями на Мосбирже достиг максимума с февраля 2022 года

Фото: "Интерфакс"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций на фоне ослабления рубля и дорожающей нефти (Brent поднялась до $85,4 за баррель). Индекс МосБиржи после падения днем ниже 3000 пунктов отскочил вверх и к закрытию превысил 3120 пунктов во главе с бумагами Московского кредитного банка (+8,2%), "Эн+ груп" (+7,3%) и "ФосАгро" (+7%); оборот торгов акциями на бирже превысил 178 млрд рублей - максимум с февраля 2022 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3123,43 пункта (+3,2%, минимум сессии - 2996,44 пункта), индекс РТС просел до 1151,93 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составил 85,4176 руб. (+2,79 рубля).

Подорожали акции Московского кредитного банка (+8,2%), "Эн+ груп" (+7,3%), "ФосАгро" (+7%), расписки OZON (+6,2%), бумаги "ТКС Холдинг" (+6,1%), "РусГидро" (+5,8%), "ММК" (+5,5%), "Аэрофлота" (+5,4%), "Сургутнефтегаза" (+5,1% и +3,9% "префы"), ПАО "Полюс" (+5%), "АЛРОСА" (+4,4%), "Северстали" (+4%), АФК "Система" (+4%), "ЛУКОЙЛа" (+3,8%), "Интер РАО" (+3,8%), ОК "Русал" (+3,4%), ВТБ (+3,1%), "Норникеля" (+3,1%), "МТС" (+3%), "Мечела" (+3%), "Роснефти" (+2,9%), Polymetal (+2,7%), "НЛМК" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "Газпрома" (+2,3%), "Татнефти" (+2,1%), "Газпром нефти" (+1,9%), "Московской биржи" (+1,5%), Сбербанка (+1,5% и +1,2% "префы"), "Магнита" (+0,7%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в четверг смог организовать отскок. Индекс Мосбиржи днем заглянул чуть ниже 3000 пунктов и оттолкнулся вверх от этой сильной зоны поддержки, превысив вечером 3100 пунктов.

Восстановительной динамике способствовало коррекционное ослабление рубля. Кроме того, котировки сырьевых товаров преимущественно росли. Вместе с тем, возросшая вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ и новости об очередных санкционных шагах ЕС сдерживают аппетит покупателей акций, полагает эксперт.

Внешний фон был неоднородным. Народный банк Китая ожидаемо сохранил базовую ставку без изменений, на европейских площадках динамика торгов была в основном позитивной, а в США вышла слабая статистика по новостройкам за май. В конце недели ожидается публикация отчета ФРС о денежно-кредитной политике. В еврозоне и США выйдут предварительные индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг за июнь. Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании обсудят утверждение дивидендов. В пятницу ожидается преимущественно боковая динамика на российском рынке акций. Прогноз на 21 июня по индексу МосБиржи - 2985-3100 пунктов, считает Бахтин.

На валютном рынке эмоции приходят в норму, адаптируются механизмы конвертации валют. При этом нельзя исключать паузы в восстановлении иностранных валют и новых попыток рублевого укрепления, полагает эксперт. Приближается налоговый период, что вкупе с базовыми факторами в виде жесткой ДКП, обязательной продажи экспортной выручки и ежедневных интервенций ЦБ РФ может вновь придать сил рублю. Кроме того, сохраняются сложности в международных расчетах, из-за чего спрос на валюту со стороны импортеров может оставаться неустойчивым. В пятницу доллар может двигаться в районе 85-88 руб. (на базе индикаторов срочного рынка), прогноз по биржевому курсу юаня - 11,2-12,2 руб., заключил представитель "БКС МИ".

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, рынок акций в четверг вырос после трех дней снижения, индекс МосБиржи отыграл рубеж 3100 пунктов. Ключевым негативным фактором для российского рынка акций остается жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Плюс в последнее время добавилось значительное укрепление рубля, которое, вероятно, носит кратковременный характер. Недавние санкции, коснувшиеся НКЦ и НРД, затруднили торги в валюте, что спровоцировало резкое снижение спроса на иностранную валюту. Инвесторы ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ на фоне выходящих статистических данных, свидетельствующих об ускорении инфляции. На этом фоне долговой рынок остается под давлением.

На повышение ставки недвусмысленно намекает сам регулятор в резюме июньского обсуждения монетарной политики. Банк России может существенно повысить ключевую ставку в июле, если получит убедительные данные о реализации альтернативного сценария в экономике, который предполагает ускорение потребительской инфляции, отметил эксперт.

Нефть Brent закрепляется выше отметки $85 за баррель. Фундаментально котировки на нефть поддерживает политика ОПЕК+, постепенный рост спроса со стороны КНР, ожидания возможного снижения базовой процентной ставки в США. Конфликт на Ближнем Востоке также остается в фокусе внимания инвесторов и играет не последнюю роль в удержании цен на нефть на относительно высоких уровнях, полагает Алексеев.

Рубль в четверг снизился из-за повышенного интереса к иностранной валюте на фоне значительного ее укрепления и привлекательности уровней для покупки. Импортеры могли начать формировать запас, пользуясь ситуацией. Также не исключено, что инвесторы уже закладывают снижение мер поддержки рубля со стороны ЦБ РФ - регулятор может снизить объемы продажи иностранной валюты в текущих условиях, считает представитель УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи днем при снижении протестировал рубеж 3000 пунктов, после чего отскочил вверх. Опубликованные протоколы июньского заседания ЦБ РФ подтвердили готовность регулятора существенно повысить ключевую ставку на заседании в июле.

Акции "Сургутнефтегаза" восстанавливаются после обвала накануне. Поддержку бумагам в четверг оказал отскок доллара от многомесячных минимумов к рублю (вечный фьючерс на доллар против рубля на Мосбирже прибавил более 4%, превысив 85 руб.).

Акции "ФосАгро" (6070 рублей), очевидно, ощущали благоприятное влияние наметившегося с конца апреля роста цен на удобрения. Российские производители удобрений при этом, по словам президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева, прогнозируют рост экспорта своей продукции в 2024 году на 10%.

В конце мая совет директоров "ФосАгро" предложил акционерам выплатить дивиденды за I квартал текущего года в размере 165 руб., 234 руб. или 309 руб. (доходность 5,1% при максимальном уровне) либо отказаться от выплат. Собрание акционеров состоится 30 июня, а закрытие дивидендного реестра назначено на 11 июля. Глава "ФосАгро" также заявил об ожиданиях улучшения свободного денежного потока во II квартале текущего года и планах компании продолжать ежеквартальные дивидендные выплаты, напомнила аналитик.

В четверг стало известно, что послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ, который затронет в том числе перевалку российского СПГ в ЕС и транспортировку российской нефти. Пакет будет опубликован и вступит в силу 24 июня, отметила Кожухова.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются недалеко от майских максимумов $86 и $81,5 за баррель соответственно. На западных фондовых площадках в четверг преобладает оптимизм. В США сохраняются покупки в IT-секторе, вышел блок статданных по различным секторам национальной экономики. Банк Англии воздержался от смягчения монетарной политики, несмотря на оптимистичные сигналы со стороны инфляции, заключила Кожухова.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев, ЦБ РФ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 7 июня. Сам факт того, что ЦБ РФ четко обозначил вероятность существенного повышения ставки (в данном контексте это диапазон 1,5-2 п.п.), говорит о возможном дальнейшем увеличении инфляционных ожиданий.

Причина в том, что пока не удается снизить потребительский спрос. Это связано и с ограниченным предложением, и с тем, что по линии СВО в регионы идет большой поток денежной массы. Население в регионах на фоне высокой инфляции привыкло не сберегать, а потреблять, что провоцирует рост цен, считает аналитик.

Если ЦБ РФ до 24 июля (когда выйдут последние данные по инфляции перед заседанием 26 июля) не удастся мерами ключевой ставки снизить инфляцию в годовом выражении до уровня 8%, то, скорее всего, можно будет ожидать существенного повышения ключевой ставки, считает Абелев.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,7-1,3%), стабильны индексы в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,03-0,2%).

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, на пять лет - 3,95%. Первый показатель остается на этом уровне с августа 2023 года, второй - с февраля 2024 года. Обе ставки являются рекордно низкими. Аналитики также не ожидали изменения ставок в четверг.

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам июньского заседания, говорится в сообщении британского ЦБ. Решение совпало с прогнозами участников рынка и аналитиков.

По данным Минтруда США, количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось на 5 тыс., до 238 тыс. с пересмотренных 243 тыс. неделей ранее. Ранее сообщалось, что на предыдущей неделе показатель составлял 242 тыс., и аналитики в среднем прогнозировали снижение до 235 тыс., по данным Bloomberg. Предыдущий показатель был максимальным с августа прошлого года.

Число новостроек в США в мае сократилось на 5,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,277 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в апреле количество новостроек равнялось 1,352 млн, а не 1,36 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,37 млн с объявленного ранее апрельского уровня, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены растут, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,44 за баррель (+0,4% и -0,3% накануне), июльская цена WTI - $81,91 за баррель (+0,4% к уровню вторника). Срок обращения июльских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в четверг.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,28 млн баррелей, резервы дистиллятов уменьшились на 1,73 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,6 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в среду заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть территории противника. "Враг знает, что мы готовились к худшему (...) и что ни в одном месте нельзя будет избежать наших ракет", - приводят западные СМИ его слова.

Между тем израильские танки накануне продвинулись вглубь города Рафах в секторе Газа, отмечает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Мосэнерго" (+9,4%), "Селигдара" (+7,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,7%), расписки "Русагро" (+6,7%), ЦИАН (+6,7%), акции "Распадской" (+6,6%), ПАО "ФСК-Россети" (+6%).

Подросли акции ПАО "Южуралзолото" (+4,1%, до 0,8927 рубля) на фоне известий, что компания проведет SPO и предложит инвесторам акции допэмиссии в размере 2-4% от действующего уставного капитала. Как сообщила компания, цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за акцию.

Денежные средства, привлеченные в ходе SPO, за вычетом расходов на его организацию, будут направлены в компанию и пойдут на дальнейшее снижение долговой нагрузки и иные общекорпоративные цели. Основной акционер ЮГК Константин Струков не планирует продавать свои бумаги в рамках предложения. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 20 по 24 июня, но может быть завершен досрочно по решению компании.

Акционеры ПАО "Россети Центр" (+3,7%, до 0,5776 рубля) на годовом собрании в четверг, 20 июня, утвердили выплату дивидендов за прошлый год в размере 0,06621 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Акционеры ПАО "Россети Волга" (+0,4%, до 0,06815 рубля) на годовом собрании в четверг приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2023 года в размере 0,0062 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 4 июля.

Упали после отсечки дивидендов за I квартал акции ПАО "МД Медикал груп" (-12,6%, до 843,6 рубля; выплаты - 141 рубль на акцию).

Также подешевели акции ПАО "Инград" (-5,2%), ПАО "Мосгорломбард" (-2,9%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 178,67 млрд рублей (из них 29,96 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 21,15 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 18,64 млрд рублей на акции "Газпрома").